i Schauspielerin Selma Blair bei dem "Variety’s 2026 Power of Women"-Event im September in Beverly Hills, California. REUTERS/Mario Anzuoni Nach Ausraster im Flugzeug Selma Blair attackiert Polizist und Krankenschwester Nach dem Flug-Eklat soll Selma Blair auch im Rettungswagen und im Spital ausgerastet sein. Jetzt muss sie sich vor Gericht verantworten. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 13:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorwürfe gegen Selma Blair (54) wiegen schwer. Die Schauspielerin soll nach ihrem Ausraster an Bord eines Delta-Flugs auch im Rettungswagen einen Polizisten getreten haben, der danach über starke Schmerzen in der Brust klagte.

Im Spital soll sie dann anschließend eine Krankenschwester attackiert haben, als diese sie auf einer Trage festschnallen wollte. Laut Anklage trat Blair ihr mehrmals gegen Gesicht, Hals und Brust.

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Am Montagabend wurde die 54-Jährige deshalb einem Richter im New Yorker Stadtteil Queens vorgeführt. Die Anklage lautet auf Körperverletzung in zwei Fällen, nach New Yorker Recht ein Verbrechen.

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Laut US-Medien plädierte Blair auf nicht schuldig. Der Richter setzte eine Kaution von 20.000 Dollar in bar oder 60.000 Dollar per Bürgschaft fest, am 19. Jänner 2027 muss sie erneut vor Gericht.

Auch das FBI ermittelt

Für das, was an Bord passiert sein soll, droht ihr ein eigenes Verfahren. Das FBI stellte der "Natürlich blond"-Darstellerin eine Vorladung wegen Körperverletzung an Bord eines Flugzeugs zu. Auf dem Delta-Flug von Los Angeles nach New York soll Blair in der Nacht auf Montag versucht haben, mitten im Flug die Tür zu öffnen. Eine Flugbegleiterin soll sie geschlagen, eine andere gebissen haben. Die Crew musste sie fixieren.

Ihr Team spricht von einem medizinischen Notfall. "Selma hatte einen medizinischen Notfall, der zu dem vorgeworfenen Verhalten geführt hat", erklärte ein Sprecher. Sie sei nach der Landung sofort behandelt worden und in stabilem Zustand. Welcher Art der Notfall war, ließ er offen. Blair macht seit ihrer Diagnose 2018 offen ihre Multiple-Sklerose-Erkrankung öffentlich.

Es gilt die Unschuldsvermutung.