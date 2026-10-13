i Vanessa rechnet öffentlich mit Simone Lugner ab Instagram; Joyn Nach Forsthaus-Eklat "Warst nichts!" – Heftige Abrechnung mit Simone Lugner Nach dem peinlichen Begrüßungs-Eklat im "Forsthaus Rampensau" fliegen jetzt die nächsten Giftpfeile. Vanessa rechnet öffentlich mit Simone Lugner ab. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im "Forsthaus Rampensau" hängt der Haussegen schon nach der ersten Folge schief! Erst sorgte Simone Lugner mit ihrer kühlen Begrüßung für einen Mega-Aufreger, jetzt gibt es den nächsten Wirbel um die Lugner-Witwe.

Diesmal platzt Mitstreiterin Vanessa endgültig der Kragen. Auf Instagram holt sie zum Rundumschlag aus.

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"Forsthaus Rampensau" 2026 - die Kandidaten i ?

Der Grund: Simone hatte sich im Forsthaus über Vanessas Teampartner Manuel "Krappi" Krappinger lustig gemacht. Die Lugner-Witwe erklärte, sie kenne den YouTuber noch von früher, mittlerweile sei er aber "in Vergessenheit geraten".

"In mir brodelt es"

Diese Aussage bringt Vanessa auf die Palme. Auf Instagram stellt sie sich demonstrativ hinter ihren Teampartner und guten Freund. "Deine Zeit ist nicht vorbei, die kommt jetzt noch stärker und besser denn je zuvor", macht sie Krappi Mut.

Doch damit nicht genug! Wenig später kündigt sie bereits an, dass sie Simones Aussage nicht einfach so stehen lassen wird. "Leute, in mir brodelt es. Krappi ist mein Teampartner und guter Freund und ich werde immer zu 100 % hinter ihm stehen. Ich werde mich definitiv zu diesem Ausschnitt ausführlich äußern!", schreibt sie.

Gesagt, getan! In einer weiteren Instagram-Story lässt Vanessa ihrem Ärger schließlich freien Lauf.

"Du warst ja gar nichts in deinem Leben"

Jetzt wird es richtig persönlich! Vanessa wendet sich direkt an die Lugner-Witwe und teilt ordentlich aus. "Liebe Simone, Krappi war zumindest mal etwas, du warst ja gar nichts in deinem Leben", schießt sie gegen die 44-Jährige.

Dann stellt sie Simones Bekanntheit infrage: "Weil woher kennt man dich? Man kennt dich von einem Mann, oder? Oder hast du dir irgendwas selber erarbeitet? Irgendeine Show gemacht? Durch was bist du berühmt geworden?"

Für Vanessa ist die Sache offenbar eindeutig: "Man kennt dich von einem Mann. Da ist keine Kunst."

Aus Bussi-Gate wird Mega-Zoff

Dabei hatte es zunächst noch nach Versöhnung ausgesehen. Nach dem peinlichen Begrüßungsmoment hatten beide Frauen auf Instagram betont, dass zwischen ihnen alles geklärt sei. Simone appellierte sogar an die Zuschauer: "Bitte beruhigt euch."

Doch mit ihren Aussagen über Krappi scheint die Lugner-Witwe bei Vanessa endgültig einen wunden Punkt getroffen zu haben. Aus dem harmlosen Bussi-Gate ist mittlerweile ein handfester Social-Media-Zoff geworden.