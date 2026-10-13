i Vanessa Mai bekam eine ziemlich eindeutige Nachricht von einem Fan. APA-Images / SZ-Photo / snapshot Für 1000 Euro Getragener String! Vanessa Mai offenbart Angebot Eine Instagram-Nachricht verschlug Vanessa Mai die Sprache. Im Podcast mit Lola Weippert spricht sie über das kuriose Angebot. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 15:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dieser Nachricht hatte Vanessa Mai (34) nicht gerechnet. Ein Fan wollte der Schlagersängerin auf Instagram einen ihrer getragenen Strings abkaufen, und zwar um 1.000 Euro. Davon erzählt sie in der neuen Folge ihres Podcasts "Schön laut" mit Moderatorin Lola Weippert (30).

"Ich kann jetzt richtig Geld machen, ich habe ein neues Modell", kündigte Mai zunächst augenzwinkernd an. Dann ließ sie die Bombe platzen: "Mir hat jemand geschrieben, ob er für 1.000 Euro meinen getragenen String von der Tour haben kann." Ihr Fazit: "Oh mein Gott, es ist so schlimm."

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Weippert nahm es zunächst mit Humor. "Und? Für 1.500?", fragte sie lachend. Mai entsetzt: "Bist du wahnsinnig?" Die "Temptation Island"-Moderatorin kennt solche Anfragen übrigens selbst, manche wollten sogar ihre getragenen Socken.

"Das ist halt ein Outfit für mich"

Die Sängerin kann darüber nur den Kopf schütteln. Auf der Bühne blitze der Tanga zwar ein bisschen hervor, "und der glitzert so an der Seite, aber das ist halt ein Outfit für mich". Ihr sei aber klar: "Es gibt halt Menschen, die sehen das anders." An ihren Looks ändern will sie deshalb nichts: "Ich würde deswegen niemals anfangen, das nicht mehr zu tragen wegen solcher Leute."

Weippert fand für die Absender noch deutlichere Worte: "Es gibt immer einen, wo die zwei letzten Gehirnzellen sich versuchen, die letzte Information zuzuspielen, aber die andere fängt nicht, und dann kommt so eine Nachricht dabei raus."

Ganz ausschließen wollte Mai so ein Geschäft am Ende aber doch nicht. Auf Weipperts Frage, was wäre, wenn man wirklich Geldsorgen hätte, meinte sie: "Du musst an Geld kommen und es geht wirklich darum, zu essen, zu überleben ... Ich finde es jetzt nicht so fernab von allem."