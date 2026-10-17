i Silbereisen hat eine neue... Gesangspartnerin. ORF Silbereisen im ORF Nach Helene: Florian zeigt neue Frau an seiner Seite Florian Silbereisen hat beim "Schlagerbooom" eine neue Frau neben sich präsentiert. Mit ihr will er sogar Erfolge mit Helene Fischer "toppen". Von Heute Entertainment 17.10.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Jubiläum des "Schlagerboooms" gab es für Florian Silbereisen nicht nur musikalische Highlights, sondern auch eine überraschende Flirt-Offensive. Neben Schlagergrößen wie Andreas Gabalier, Maite Kelly und Howard Carpendale war auch seine Ex-Partnerin Helene Fischer mit dabei.

Doch Silbereisen scheint neue Pläne zu haben und will dabei nicht zurück blicken: Mit einer anderen Frau an seiner Seite will er offenbar lieber an frühere Erfolge anknüpfen und diese sogar nach eigenen Angaben übertreffen.

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Nach dem viralen Überraschungshit "Schau mal herein" mit Helene stellt sich die Frage, ob ihm das erneut gelingt – er will es mit einer anderen Dame "toppen", lässt er im ORF wissen. Seine neue Bühnenpartnerin ist jedenfalls keine Unbekannte: Comedian Cindy aus Marzahn tauchte plötzlich auf und legte mit ihm zu "Eviva España" einen schwungvollen Auftritt hin.

Florian ist eine "11 von 10"

Danach knisterte es zwischen den beiden auch noch gewaltig. Cindy verteilte für Silbereisens Aussehen die Höchstnote und erklärte, er sei für sie eine "11 von 10".

Florian Silbereisen - sein Leben in Bildern i ?

Doch bei frechen Sprüchen blieb es nicht: Die beiden machten gleich gemeinsame Dates aus. Silbereisen will Cindy bei ihrer Tour besuchen, dafür soll sie ihn im kommenden Jahr im Dirndl auf das Oktoberfest begleiten.