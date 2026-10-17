i Andrea Berg geht wieder auf Tour. IMAGO/Imagepool Live in Österreich Mega-Tour! Andrea Berg kommt 2027 mehrmals zu uns Die Schlager-Königin geht durch 24 Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz - und zeigt sich auf Ibiza von ihrer besten Seite. Von Heute Entertainment 17.10.2026, 22:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlagerstar Andrea Berg (60) strahlt, zeigt sich sexy, selbstbewusst und herrlich unbeschwert. Die Sängerin hat sichtbar Spaß daran, sich immer wieder neu zu erfinden - mal glamourös, mal verspielt, mal mit einem knallbunten Flamingo an ihrer Seite.

Am Samstag tritt sie beim "Schlagerbooom" im ORF auf. Doch vorher verrät sie "Bild", wie ihr nächstes großes Abenteuer heißen wird: "Euphorie 2027". Im Herbst kommenden Jahres geht sie mit ihrer neuen Show auf Arenatour durch 24 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

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Nach Angaben von "Bild.de" ist Euphorie für Andrea Berg dieses Kribbeln im Bauch, wenn man spürt, dass etwas Besonderes bevorsteht. Wenn die Vorfreude immer größer wird, das Herz schneller schlägt und man am liebsten die ganze Welt umarmen möchte. Genau dieses Gefühl wollte sie auch bei ihrem neuen Fotoshooting auf Ibiza ausdrücken.

Dabei macht sie gleich mehrmals Halt in Österreich: Sie kommt nach Wien, Linz, Graz und Salzburg!

Neuer Rekord für die Schlager-Königin

In dieser Woche kam für Andrea Berg noch mehr Euphorie auf. Ihr neu aufgelegtes Best-Of-Album schoss auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts. Es markiert Bergs 15. Nummer-1-Album - damit baut der Schlagerstar den Rekord als Sängerin mit den meisten Nummer-1-Platten weiter aus.

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Außerdem brachte keine andere deutsche Sängerin mehr Alben in der Top 10 unter - Andrea Berg kommt jetzt auf insgesamt 19 Stück. Der Koffer wird zum Symbol der neuen Tour: Wir packen alles ein, was eine unvergessliche Show ausmacht - Musik, Fantasie, große Gefühle, all meine Hits und viele Überraschungen.