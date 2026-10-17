"Küss mich jetzt" – Kelly und Ott machen es offiziell

Nach dem erfolgreichen Duett mit Roland Kaiser tut es Maite Kelly noch einmal – und diesmal wird es wieder richtig prickelnd!
Beim zehnjährigen Jubiläum des "Schlagerboooms" präsentierte die Sängerin erstmals offiziell ihren neuen Liebessong "Ich weiß, was du brauchst". An ihrer Seite: Kerstin Ott.
Auf der Bühne kommen sich die beiden Sängerinnen auffallend nahe, während sie Zeilen wie "Küss mich jetzt" zum Besten geben. Da wird nicht nur gesungen, sondern auch ordentlich geflirtet!
Doch wie findet Kerstin Otts Frau es, wenn ihre Partnerin mit einer anderen Frau vor einem Millionenpublikum so vertraut auftritt? Offenbar ziemlich gut! Wie die beiden Sängerinnen im ORF erklären, war sie es sogar, die diese Zusammenarbeit erst möglich gemacht hat.
Auch Florian Silbereisen ist vom neuen Song überzeugt und sieht darin das Potenzial für den nächsten großen Hit. Dabei hat er gleich eine Ankündigung für die Fans und macht es mit den beiden offiziell.
Für alle, denen der Song gefallen hat, gibt es schon bald die nächste Gelegenheit, das Duo gemeinsam zu erleben: Maite Kelly und Kerstin Ott werden auch bei der großen Silvester-Show zusammen auf der Bühne stehen. Damit gehören sie zu den ersten angekündigten Gästen des TV-Highlights zum Jahreswechsel.