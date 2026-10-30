i Umut Tekin hat in der RTLZWEI-Show "Couple Challenge" seinem Mitstreiter Sam Dylan ins Gesicht gespuckt. RTLZWEI, RTL Studios "Dann schlag mich doch!" Spuck-Attacke! Reality-Star fliegt aus TV-Show Bei "Couple Challenge" eskaliert der Dauer-Zoff zwischen Umut Tekin und Sam Dylan. Jetzt greift RTLZWEI hart durch. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 15:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eklat im Reality-TV! Umut Tekin (29) hat in der RTLZWEI-Show "Couple Challenge" seinem Mitstreiter Sam Dylan (41) ins Gesicht gespuckt. Die Konsequenz folgte prompt: Umut und seine Freundin Lena Goldstein (24) mussten das Camp sofort verlassen.

Der Hass hat eine lange Vorgeschichte. Schon im "Sommerhaus der Stars" schüttete Sams Partner Rafi Rachek (36) Umut ein Glas Wasser über. Seitdem tragen die drei ihre Feindschaft von Show zu Show.

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"Dann schlag mich doch!"

In Folge sieben, die schon auf RTL+ zu sehen ist, liegen die Nerven blank. Die Produktion hat den Bewohnern die Betten weggenommen, Lena beschwert sich über die Unordnung. Sam und Rafi sticheln zurück, Rafi spricht dabei auch Lenas Kind an. Für Umut zu viel. Er wird laut, Rafi provoziert weiter: "Willst du mich schlagen? Dann schlag mich doch!" Umut legt verbal nach, Sam lacht ihn aus. Dann spuckt Umut ihm direkt ins Gesicht und schimpft: "Du bist Schmutz!"

Während Sam und Rafi in die Interviewkabine flüchten, legt Umut nach: "Ich würde ihm wieder ins Gesicht spucken." Rafi stellt klar: "Entweder gehen die oder wir gehen." Die Entscheidung trifft der Sender: "Hitzige Auseinandersetzungen können hier schon mal vorkommen, aber das ging entschieden zu weit. Solche Angriffe werden bei Couple Challenge nicht geduldet." Selbst beim Rausgehen schimpft Umut noch: "Alles Schmutz seid ihr!"

Für Sam hat die Sache ein Nachspiel. Nach den Dreharbeiten hat er Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. "Die Produktionsmitarbeiter haben mich sogar bestärkt, ihn anzuzeigen", sagt er zu "Bild". "Ich hoffe wirklich, dass diese Person die psychische Hilfe bekommt, die sie braucht." Für Umut Tekin gilt die Unschuldsvermutung.