i Helene Fischer schaute bei Florian Silbereisen im ORF vorbei. IMAGO/Future Image Ankündigung von Schlager-Ikone Helene Fischer im ORF: "Heute lasse ich Bombe platzen" Helene Fischer überrascht im ORF mit einer großen Ankündigung. Beim "Schlagerbooom" erklärt sie, wie es bei ihr musikalisch weitergeht. Von Heute Entertainment 18.10.2026, 21:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lange mussten ihre Fans auf neue Musik warten, jetzt rückt Helene Fischer mit einer großen Neuigkeit heraus. Bei Florian Silbereisens Jubiläumsshow "Schlagerbooom" nutzt die Sängerin ihren Auftritt im ORF für eine Ankündigung, die es in sich hat. "Heute lasse ich die Bombe platzen", lässt sie spannend wissen.

Zuvor liefert sie mit "Warum" bereits einen Vorgeschmack auf das, was musikalisch noch kommen soll. Auch optisch zeigt sich der Schlagerstar verändert: Fischer trägt ihre Haare nun in einem kecken, schulterlangen Bob statt ihrer gewohnten langen Mähne.

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Fischer will "provozieren"

Hinter der Ansage steckt ein neues Album, das am 4. Dezember unter dem Titel "Wir" erscheinen soll. Nach ihren Kinderalben zuletzt, richtet Fischer den Blick damit wieder auf den Schlager-Pop.

Dabei dürfen sich ihre Anhänger offenbar auf ungewohnte Töne freuen: Die neuen Lieder sollen auch eine "provokative" Seite zeigen.

Mit "Heute Nacht" und "An meiner Seite" sind bereits erste Songs erschienen, die einen Eindruck von der kommenden Platte vermitteln. Beim Auftritt im ORF durfte außerdem ein Medley ihrer größten Hits sowie ihr Duett "Schau mal herein" mit Flori nicht fehlen – eine Erinnerung daran, wie viele erfolgreiche Lieder die Sängerin bereits im Repertoire hat.