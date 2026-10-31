Startseite Unterhaltung Stars
Aguilera zieht sich aus.
Aguilera zieht sich aus.
IMAGO/Bestimage; Instagram
Sieht aus wie 20-Jährige

Keiner kann es glauben! Christina Aguilera ganz nackt

Christina Aguilera zeigt sich auf Instagram komplett hüllenlos in der Badewanne. Ihre Fans kommen bei diesem Anblick kaum aus dem Staunen.
Von Heute Entertainment
31.10.2026, 08:15
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Christina Aguilera lässt auf Instagram tief blicken! Die 45-jährige Popsängerin präsentiert sich ihren Fans völlig hüllenlos in der Badewanne.

Lediglich zwei Geist-Emojis verdecken ihre Brustwarzen, während sie sich am Wannenrand abstützt und mit ihrem Handy den freizügigen Schnappschuss festhält. Dass sie dabei eine ausgesprochen jugendliche sowie fitte Figur macht, entgeht ihren zahlreichen Followern nicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
XL-Tattoo am Hintern? Alle schauen auf Britneys Po

Die Sängerin, die als "Xtina" bekannt ist, sprach in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre Gewichtsschwankungen. Heute scheint sie sich in ihrer Haut rundum wohlzufühlen.

Heiße Weihnachten! Kardashians in sexy Unterwäsche

Schon in den 2000er-Jahren setzte sie mit Songs wie "Dirrty" auf ein freches, sexy Image – davon scheint sie sich auch Jahrzehnte später nicht verabschiedet zu haben, wie sie jetzt im Netz zeigt.

Heiße Pläne! Dreht "Kommissar Rex"-Star bald Pornos?

Fans staunen

Unter dem Foto überschlagen sich die Reaktionen. Ein Fan kann seinen Augen offenbar kaum trauen und scherzt: "Das war kein Erdbeben, sondern ich, wie ich auf meine Knie gefallen bin."

Meis zieht im durchsichtigen Kleid alle Blicke auf sich

Auch interessant

Muskelprotz! Robbie Williams bringt alle zum Staunen
"Nächste Madonna" – Popstar Adéla wohnte früher in Wien
Kim blickt im knappen Bikini auf ihren Sommer zurück

Ein anderer User kommentiert begeistert: "Halt, lasst mich meine Kinnlade vom Boden aufheben." Die User sind komplett aus den Häuschen über den Look der "Beautiful"-Interpretin.

Ausgepackt! Sydney Sweeney als sexy Weihnachts-Geschenk
Vor einigen Jahren war Aguilera noch etwas kurviger.
Vor einigen Jahren war Aguilera noch etwas kurviger.
REUTERS/Gus Ruelas

Dazu kommen zahlreiche Feuer- und Herz-Emojis, mit denen ihre Anhänger die Sängerin feiern. Bei diesem Anblick dürfte Christina jedenfalls so manchen Fan sprachlos zurückgelassen haben.

Eines wird aber in den Kommentaren ganz deutlich: Ihre Follower warten gespannt auf neue Musik. Immer wieder wird gefragt, wann man mit einem neuen Song oder Album rechnen kann. Dazu hat sich die Sängerin aber bisher nicht geäußert. Ihre letzten Hits liegen aber tatsächlich schon ein paar Jahre zurück.

red, 31.10.2026, 08:15
Mehr zum Thema
Christina Aguilera Nacktheit Musik Social Media

Weiterlesen

Weitere Storys
Instagram
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote