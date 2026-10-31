i Aguilera zieht sich aus. IMAGO/Bestimage; Instagram Sieht aus wie 20-Jährige Keiner kann es glauben! Christina Aguilera ganz nackt Christina Aguilera zeigt sich auf Instagram komplett hüllenlos in der Badewanne. Ihre Fans kommen bei diesem Anblick kaum aus dem Staunen. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 08:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Christina Aguilera lässt auf Instagram tief blicken! Die 45-jährige Popsängerin präsentiert sich ihren Fans völlig hüllenlos in der Badewanne.

Lediglich zwei Geist-Emojis verdecken ihre Brustwarzen, während sie sich am Wannenrand abstützt und mit ihrem Handy den freizügigen Schnappschuss festhält. Dass sie dabei eine ausgesprochen jugendliche sowie fitte Figur macht, entgeht ihren zahlreichen Followern nicht.

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Die Sängerin, die als "Xtina" bekannt ist, sprach in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre Gewichtsschwankungen. Heute scheint sie sich in ihrer Haut rundum wohlzufühlen.

Schon in den 2000er-Jahren setzte sie mit Songs wie "Dirrty" auf ein freches, sexy Image – davon scheint sie sich auch Jahrzehnte später nicht verabschiedet zu haben, wie sie jetzt im Netz zeigt.

Fans staunen

Unter dem Foto überschlagen sich die Reaktionen. Ein Fan kann seinen Augen offenbar kaum trauen und scherzt: "Das war kein Erdbeben, sondern ich, wie ich auf meine Knie gefallen bin."

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Ein anderer User kommentiert begeistert: "Halt, lasst mich meine Kinnlade vom Boden aufheben." Die User sind komplett aus den Häuschen über den Look der "Beautiful"-Interpretin.

Vor einigen Jahren war Aguilera noch etwas kurviger. REUTERS/Gus Ruelas

Dazu kommen zahlreiche Feuer- und Herz-Emojis, mit denen ihre Anhänger die Sängerin feiern. Bei diesem Anblick dürfte Christina jedenfalls so manchen Fan sprachlos zurückgelassen haben.

Eines wird aber in den Kommentaren ganz deutlich: Ihre Follower warten gespannt auf neue Musik. Immer wieder wird gefragt, wann man mit einem neuen Song oder Album rechnen kann. Dazu hat sich die Sängerin aber bisher nicht geäußert. Ihre letzten Hits liegen aber tatsächlich schon ein paar Jahre zurück.