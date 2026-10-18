i Sieht man Gedeon Burkhard bald als Erotik-Star? "Promi Big Brother"/JOYN; YouTube Burkhard nackt auf OnlyFans Heiße Pläne! Dreht "Kommissar Rex"-Star bald Pornos? Bei "Promi Big Brother" spielt Gedeon Burkhard mit einem heißen Gedanken: Der "Kommissar Rex"-Star könnte bald auf OnlyFans durchstarten. Von Heute Entertainment 18.10.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Promi Big Brother" zeigt sich Gedeon Burkhard von einer Seite, die viele Fans überraschen dürfte. Der 57-Jährige, der unter anderem durch "Kommissar Rex" bekannt wurde, kann sich offenbar vorstellen, künftig auf OnlyFans aktiv zu werden: "Ich wurde schon öfters angeschrieben von Männern, die fragen, ob es da von mir was gibt."

Im Gespräch mit Mitbewohnerin Francesca Morgese (28), die mit der kostenpflichtigen Erotikplattform viel Geld verdient, brachte er bereits erste Ideen ins Spiel: "Ich könnte mir irgendetwas auf die Füße schmieren und lasse das ablecken."

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Auch für den Namen seines möglichen Kanals hat der Schauspieler humorvoll einen Vorschlag parat: "Ich könnte es natürlich nennen Seniler alter Sack, meinen OnlyFans-Account."

Ganz so leicht fällt ihm die Entscheidung aber offenbar nicht. "Für Geld tut man alles, aber ich glaube, meine Mutter wäre da nicht so begeistert", gibt er im TV-Container zu. Auch was seine beiden Lebensgefährtinnen davon halten würden, wenn er im Schlafzimmer die Kamera laufen lässt, ist für ihn eine offene Frage. Und dann wäre da noch die Karriere: Ob er mit einem eigenen OnlyFans-Kanal künftig überhaupt noch Schauspielrollen bekommen würde, weiß Burkhard selbst nicht.

Burkhard war schon nackt vor der Kamera

Dass Burkhard mit freizügigen Auftritten und Sexuialität eigentlich kein Problem hat, zeigte er schon in der Vergangenheit: Er ließ unter anderem für einen Dokumentarfilm die Hüllen fallen und filmte eine Hausparty, bei der auch Sex stattfand.

Gedeon Burkhard i ?

Später war er in einer nackten YouTube-Serie beim Heimwerken und Renovieren zu sehen. Auch seine Beziehung mit zwei Frauen in einer offenen Dreierkonstellation machte ihn abseits der Schauspielerei bekannt und sorgte für reichlich Aufsehen.