i Marvin Linke wurde seine Sexsucht zum Verhängnis. imago images/Future Image Marvin Linke RTL-Star packt aus: So besiegte er seine Sexsucht Der ehemalige "Unter uns"-Darsteller Marvin Linke spricht offen über seine Sexsucht und wie er sie mit Hilfe seiner Ehefrau überwinden konnte. Von Heute Entertainment 18.10.2026, 13:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marvin Linke (34) war einst der Frauenschwarm der RTL-Soap "Unter uns". Doch hinter der Fassade des erfolgreichen Schauspielers verbarg sich ein dunkles Geheimnis: Sexsucht. In einem Interview enthüllt der ehemalige Serien-Star nun erschütternde Details aus dieser Zeit.

Die Sucht bestimmte seinen gesamten Alltag. An Wochenenden fuhr er in mehrere Städte, um Frauen zu treffen - manchmal so viele, dass er selbst den Überblick verlor. "Das klingt jetzt blöd, aber als Beispiel: Es macht ja schon einen Unterschied, ob du nach Berlin oder Bielefeld und Dortmund fährst", erinnert er sich.

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Wie RTL berichtet, machte die Sucht auch vor seinem Arbeitsplatz nicht Halt. Am Set von "Unter uns" sowie in der Garderobe kam es zu intimen Treffen mit Mitarbeitern, Kollegen und Komparsen. Irgendwann flog sein Verhalten auf - ein erster Warnschuss.

Ehefrau half ihm aus der Sucht

2016 kam der Wendepunkt: Linke zog von Köln zurück in seine Heimatstadt Hannover. Dort lernte er seine heutige Frau kennen - sie sollte sein Leben grundlegend verändern. Mit ihr hat der Schauspieler mittlerweile eine einjährige Tochter und ist verheiratet.

Dass er so lange mit dem Thema hinterm Berg hielt, hatte einen Grund: "Ich habe das natürlich auch für mich behalten, weil ich eben nicht wusste: Wie reagieren die Leute darauf?" Mit seinem offenen Geständnis möchte sich der Darsteller auch bei all jenen Frauen entschuldigen, die er mit seinem Verhalten verletzt hat.

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Neustart als Schauspieler geplant

Heute steht für den geläuterten 34-Jährigen das Wohl seiner Familie an erster Stelle. Doch auch beruflich hat er große Pläne: Marvin Linke möchte künftig wieder als Schauspieler vor der Kamera durchstarten.