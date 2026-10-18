i Nach dem Tod ihres Sohnes Presley bricht Cindy Crawford ihr Schweigen. IMAGO/UPI Photo Trauer um ihren Sohn "Unendlich traurig" – Cindy Crawford bricht Schweigen Nach dem Tod ihres Sohnes Presley bricht Cindy Crawford ihr Schweigen. Auf Instagram verabschiedet sich das Supermodel mit emotionalen Worten. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 21:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tod ihres Sohnes hat Cindy Crawford und ihre Familie schwer getroffen. Nun äußert sich das 60-jährige Supermodel erstmals öffentlich zum Verlust von Presley Gerber. Der 27-Jährige starb im September in einer Entzugsklinik in Los Angeles.

"Wir sind unendlich traurig"

Auf Instagram nimmt Crawford mit emotionalen Worten Abschied. "Wir sind unendlich traurig über den Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders", schreibt sie. "Wir sind so dankbar, dass wir Presley 27 Jahre lang in unserem Leben hatten."

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Sie beschreibt ihren Sohn als "liebevolle, wunderschöne Seele" und bedankt sich für die große Anteilnahme. Auch zahlreiche fremde Menschen hätten der Familie ihr Mitgefühl ausgesprochen. Zum Abschluss schreibt sie: "Bis wir uns wiedersehen, unser lieber Junge. Wir lieben dich für immer, Mama, Papa und Kaia."

Schwester Kaia trauert um Bruder

Auch Presleys Schwester Kaia meldet sich auf Instagram zu Wort. "Meine Fähigkeit, mich auszudrücken, reicht nicht annähernd aus, um das Ausmaß dieses Verlusts zu beschreiben."

Ihr Bruder habe ihr stets Mut gemacht, wenn sie Angst hatte. "Du warst mein größter Lehrer, solange du hier warst. Und jetzt frage ich mich, was ich in deiner Abwesenheit überhaupt noch lernen kann." Schließlich schreibt sie: "Ich wünschte mir so verdammt sehr, dass du dieses Mal nicht zuerst gegangen wärst."

Model sprach offen über Probleme

Presley wurde 1999 in Beverly Hills geboren und startete früh eine Modelkarriere. Bereits mit 15 stand er bei IMG Models unter Vertrag. Später lief er für Moschino und Dolce & Gabbana und arbeitete für Calvin Klein.

Privat hatte der 27-Jährige mit Schwierigkeiten zu kämpfen. 2019 wurde er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt. Ein Jahr später ließ er sich "MISUNDERSTOOD" ins Gesicht tätowieren, 2021 offenbar wieder entfernen.

Auch seine psychischen Probleme thematisierte Gerber öffentlich. Auf Instagram startete er die Reihe "Mental Health Mondays". Im "Studio 22"-Podcast erklärte er: "Ich hoffe, dass ich die Fehler für andere gemacht habe, damit sie nicht dieselben Fehler machen müssen wie ich". Psychische Gesundheit bezeichnete er als "ein 24-Stunden-Job".