i Das sah keiner kommen: Silbereisen und Bohlen singen gemeinsam. ORF Thomas Anders ausgetauscht Knaller nach Streit! Silbereisen & Bohlen jetzt als Duo Dieter Bohlen und Florian Silbereisen überraschen mit einem gemeinsamen Auftritt im ORF. Thomas Anders fehlt auffallend bei der Schlagerparty. Von Heute Entertainment 18.10.2026, 10:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit diesem Auftritt hatte wohl kaum jemand gerechnet: Dieter Bohlen steht ausgerechnet beim "Schlagerbooom" von Florian Silbereisen auf der Bühne. Dabei galten die beiden lange nicht gerade als gute Freunde. Nach einer Darbietung von "Brother Louie" scheint die Stimmung zwischen dem Poptitan und dem Schlager-Entertainer plötzlich bestens zu sein.

Die beiden scherzen sogar über ihre jeweilige Vergangenheit mit Thomas Anders, mit dem sie einst in unterschiedlichen Duos zusammenarbeiteten – für beide mit Erfolg. Doch dann folgt die Sensation: Bohlen und Silbereisen greifen gemeinsam zum Mikrofon und performen plötzlich als Duo "Midnight Lady". Ein ungewöhnliches Gespann. Kommt da jetzt etwa mehr der beiden?

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Streit mit Silbereisen?

Dass Thomas Anders wieder nicht in der Show dabei ist, aber dafür der "Poptitan", dürfte manchen Fans Fragen aufwerfen. Immer wieder gab es zuletzt Spekulationen über ein mögliches Zerwürfnis zwischen ihm und Silbereisen. Andere vermuten, der Sänger halte sich einfach nur fern, wenn sein früherer "Modern Talking"-Partner Bohlen mit von der Partie ist.

Zuletzt hatte Anders in der Konkurrenz-Show von Giovanni Zarrella nach zahlreichen Komplimenten des Moderators erklärt: "Ich komm nur noch in diese Sendung".

Florian Silbereisen - sein Leben in Bildern i ?

Damals klang das wie ein scherzhafter Spruch – nach dem gemeinsamen Auftritt von Bohlen und Silbereisen bekommt die Aussage allerdings eine neue Note. Was er wohl davon hält, dass sich seine beiden früheren musikalischen Partner nun zusammentun...?