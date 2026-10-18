i Swift und Kardashian wissen, wie man einen großen Auftritt hinlegt. REUTERS Alle schauen auf Taylor & Kim Swift zeigt ihren Ring, Kardashian will Liz Taylor sein Bei der Academy Museum Gala in Los Angeles glänzten die Stars in ihren Looks. Besonders Taylor Swift und Kim Kardashian zogen alle Blicke auf sich. Von Heute Entertainment 18.10.2026, 19:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der sechsten Academy Museum Gala in Los Angeles trafen sich am 17. Oktober Stars aus Film, Musik und Mode für einen guten Zweck. Im Mittelpunkt standen drei Hollywood-Größen: Schauspieler Colman Domingo (56) wurde mit dem "Vantage Award" geehrt, Oscarpreisträgerin Charlize Theron (51) erhielt den "Icon Award" und Kultregisseur John Carpenter (78) den "Luminary Award". Der 78-Jährige erschien gemeinsam mit seiner Ehefrau Sandy King (74).

Doch auch abseits der Preisverleihung gab es einiges zu sehen: Taylor Swift (36) sorgte bereits vorab mit der Ankündigung ihres Auftritts für Aufmerksamkeit und präsentierte sich auf dem roten Teppich als frischgebackene Ehefrau – inklusive auffälligem Ehering.

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BIlderstrecke: Die Looks auf der Academy Museum Gala 2026 i ?

Kardashian setzt wieder auf Balenciaga

Kim Kardashian (45) setzte ebenfalls auf einen glamourösen Auftritt und erinnerte mit ihrem Look an Hollywood-Legende Elizabeth Taylor, wie "Page Six" anhand von Fotos vergleicht.

Für den besonderen Stil zeichnete Stylist Law Roach verantwortlich, der unter anderem auch Zendaya einkleidet. Er kombinierte ein historisches Balenciaga-Archivkleid aus dem Jahr 1951 mit luxuriösem Schmuck: einer mehrreihigen Leviev-Diamantkette mit insgesamt 55,8 Karat sowie auffälligen, übergroßen Diamant-Cluster-Ohrringen von Zydo Italy mit 10,2 Karat. Damit war Kardashian auf dem roten Teppich kaum zu übersehen.

Aber nicht nur sie sorgte für Hingucker! Am Red Carpet gab es auch etliche Konkurrenz, wer das beste Outfit des Abends trug. Besonders aufgefallen sind dabei Stars wie Teyana Taylor in einer Nude-Corsage, Janelle Monáe als Schmetterling oder Jodie Turner-Smith im gestreiftem Gesamtkunstwerk.