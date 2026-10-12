i Lewis Hamilton und Kim Kardashina sind das Traumpaar der Formel 1. "screenshot" Wilde Gerüchte um F1-Star Hochzeit mit Kim Kardashian? Hamilton sorgt für Wirbel Lewis Hamilton und Kim Kardashian sorgen für Schlagzeilen. Beim F1-Wochenende in Singapur machen Hochzeitsgerüchte die Runde. Von Sport Heute 12.10.2026, 12:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Grand Prix von Singapur sorgte nicht nur der Sieg von Max Verstappen, sondern auch das Liebesleben von Lewis Hamilton für Gesprächsstoff. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister ist seit Monaten mit dem US-Reality-Star Kim Kardashian zusammen. Nun kamen neue Gerüchte auf: Das Promi-Pärchen soll angeblich seine Hochzeit planen.

Im Fahrerlager machten am Rennwochenende entsprechende Gerüchte die Runde. Sky-Moderator Peter Hardenacke berichtete in der Vorberichterstattung über Spekulationen, wonach Hamilton und Kardashian bereits Hochzeitspläne schmieden könnten.

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Im Internet wurde zuletzt sogar behauptet, die beiden hätten längst heimlich geheiratet. Als vermeintlicher Beweis verbreitete sich auf X ein Screenshot einer angeblichen Instagram-Story von Kardashian. Der Haken: Die Aufnahme war gefälscht. Für eine Hochzeit gibt es bislang keinerlei Belege.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Kardashian besucht Hamilton in Singapur

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte die 45-Jährige mit ihrem Besuch beim Formel-1-Wochenende. Kardashian zeigte sich am Samstag und Sonntag im Fahrerlager und schaute auch in der Ferrari-Garage vorbei.

Sportlich lief es für Hamilton zunächst vielversprechend. Im Sprint raste der 41-Jährige auf Platz zwei, in der Qualifikation sicherte er sich Startplatz drei, hinter Max Verstappen und Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc. Im Rennen folgte allerdings die Ernüchterung. Hamilton kam nicht über Rang sechs hinaus.