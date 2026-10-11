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Max Verstappen gewann zum ersten Mal den Singapur-Grand-Prix.
Max Verstappen gewann zum ersten Mal den Singapur-Grand-Prix.
Reuters
Premiere in Singapur

Verstappen siegt, Titel-Matchball für Antonelli

Max Verstappen eroberte beim Nacht-Rennen in Singapur den Sieg, setzte sich vor Charles Leclerc durch. Auch Kimi Antonelli war zufrieden.
Sport Heute
Von Sport Heute
11.10.2026, 15:46
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Mega-Jubel rund um Max Verstappen! Der Niederländer eroberte am Sonntag seinen 73. Grand-Prix-Sieg – zum ersten Mal gewann der vierfache Weltmeister in Singapur. Am Vortag hatte der Red-Bull-Pilot bereits den Sprint für sich entschieden.

"Es hat eine Weile gedauert, aber ich finde, dieses Rennen war sehr gut. Im Team sind wir hochmotiviert, noch mehr Ergebnisse einzufahren. Hoffentlich können wir bis zum Jahresende noch ein bisschen mehr Spaß haben", jubelte der Topstar.

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Der Triumph von Verstappen, der sein 250. Rennen in der PS-Königsklasse bestritt, war nie in Gefahr – der 29-Jährige glänzte beim ereignisarmen Nacht-Event mit einem Start-Ziel-Sieg, hatte am Ende sieben Sekunden Vorsprung.

Auf Rang zwei: Ferrari-Ass Charles Leclerc. Der Monegasse setzte sich im Reifenpoker gegen WM-Leader Kimi Antonelli durch. Der Youngster hat damit bereits beim kommenden Rennen in Austin (US) die Chance, seinen Premierentitel zu fixieren. 102 Punkte liegt der Mercedes-Fahrer vor Teamkollege George Russell, der nur Neunter wurde.

"Über den möglichen Titel denke ich noch nicht nach, ich schaue, dass ich einfach meinen Job erledige", bleibt Antonelli am Boden.

Lando Norris (McLaren) belegte in Singapur Rang vier, Lewis Hamilton (Ferrari) wurde hinter Oscar Piastri (McLaren) Sechster.

Alle weiteren Ergebnisse und Infos findet ihr im "Heute"-Datencenter. Der nächste Grand Prix steigt am 25. Oktober in Austin (US). 

red,Akt. 11.10.2026, 16:49, 11.10.2026, 15:46
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