i George Russell scheidet aus. IMAGO/Zsombor Toth Photography WM-Chancen vorbei? "Mein Fehler": Russell über Ausfall im Singapur-Sprint George Russell scheidet im Sprint in Singapur nach einem Fahrfehler aus und hadert danach mit sich selbst. Von Sport Heute 10.10.2026, 13:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Rückschlag für George Russell! Der Mercedes-Pilot war beim Formel-1-Sprint in Singapur auf dem Weg zu einem möglichen Sieg, ehe er seinen Boliden noch in der ersten Runde in die Mauer setzte. Nach dem Rennen zeigte sich der 28-Jährige selbstkritisch und entschuldigte sich bei seinem Team.

Dabei hatte für den Briten zunächst alles nach Plan ausgesehen. Russell erwischte einen perfekten Start und überholte Pole-Setter Max Verstappen. Doch die Führung hielt nicht lange.

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Noch vor dem Ende der ersten Runde verlor der Mercedes-Star bei Start und Ziel die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Streckenbegrenzung. Das Rennen war für ihn damit frühzeitig beendet.

Im ORF-Interview nach dem Sprint nahm Russell die Schuld für den Unfall vollständig auf sich. "Es war mein Fehler. Ich bin zu schnell in die Kurve gefahren und bin zu weit rausgekommen. Dann habe ich die weiße Linie berührt und ab diesem Moment bin ich abgeflogen", erklärte der Brite.

Besonders bitter: Russell ist überzeugt, dass er ohne seinen Fahrfehler den Sieg geholt hätte. "Ich bin natürlich sehr traurig. Sorry an das Team, ich glaube, wir hätten den Sprint gewonnen", ärgerte sich der Mercedes-Pilot.

Für den 28-Jährigen setzt sich damit ein Wochenende zum Vergessen fort. Bereits vor dem Sprint stand fest, dass Russell beim Grand Prix am Sonntag aufgrund einer Startplatzstrafe vom Ende des Feldes losfahren muss.

Auch im Kampf um den WM-Titel wird die Situation für den Briten immer schwieriger. Sein Rückstand auf Mercedes-Teamkollege und WM-Leader Kimi Antonelli beträgt mittlerweile 89 Punkte. Bei noch sieben ausstehenden Rennen sind maximal 175 Punkte zu holen. Russell muss damit auf eine starke Aufholjagd hoffen, wenn er im Titelrennen noch ein Wörtchen mitreden will.

Am Samstag steht in Singapur noch das Qualifying für den Grand Prix auf dem Programm. Für Russell hat die Zeitenjagd aufgrund seiner Startplatzstrafe allerdings keine Auswirkungen auf seine Startposition am Sonntag