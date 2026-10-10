i Screenshot ORF Sprint in Singapur Drainage verstopft! Wieder Regen-Chaos in der Formel 1 Wie schon in Malaysia verzögert sich auch der Start des Formel-1-Sprints in Singapur aufgrund heftiger Regenfälle. Von Sport Heute 10.10.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Start des Sprints in Singapur verzögert sich!

Eigentlich sollte der Start des Sprintrennens um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit über die Bühne gehen, aber aus dem ursprünglich geplanten Starttermin wurde nichts. Verstopfte Drainagen und stehendes Wasser auf der Strecke in den Kurven 2 und 3 sorgen dafür, dass sich der Start nach hinten verzögert.

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Formel-1-Fans kennen das Gefühl des Wartens noch bestens vom vorherigen Wochenende in Malaysia. Auch dort verzögerte sich der Start aufgrund heftiger Regenfälle.

Max Verstappen möchte im Sprint Punkte auf den WM-Führenden Kimi Antonelli gutmachen. Der Niederländer startet von der Poleposition aus ins Rennen. Um 11:30 Uhr soll der Sprint gestartet werden.