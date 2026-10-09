i Formel1-Ass Lance Stroll hatte keinen "Overtake Modus" zur Verfügung. IMAGO/PsnewZ Sprint-Quali-Posse F1-Chaos geht weiter – jetzt droht sogar ein Protest Das Chaos in der Formel 1 geht weiter. Nach dem Sprint-Qualifying musste die FIA einen Fehler einräumen. Nun steht sogar ein Protest im Raum. Von Sport Heute 09.10.2026, 23:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der nächste Wirbel in der Formel 1! Nach dem chaotischen Sprint-Qualifying in Singapur droht der FIA jetzt auch noch ein Protest. Aston Martin erwägt, gegen das Ergebnis vorzugehen. Grund ist ein folgenschwerer Fehler der Rennleitung.

Nach einer Roten Flagge wegen Trümmerteilen von Sergio Perez' Frontflügel wurde der "Overtake Modus" im ersten Abschnitt des Sprint-Qualifyings nicht wie vorgesehen wieder aktiviert. Als die Rennleitung die Panne bemerkte, schaltete sie das System für gerade einmal 27 Sekunden ein – und anschließend wieder aus. Damit hatten die Fahrer auf ihren schnellen Runden unterschiedliche Voraussetzungen.

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Williams-Antrag abgelehnt

Die FIA räumte bereits ein "bedauerliches menschliches Versagen" ein. Besonders bitter: Lance Stroll (Aston Martin), Arvid Lindblad (Racing Bulls) und beide Williams-Piloten schieden bereits im ersten Qualifying-Abschnitt aus. Ob und wie stark einzelne Fahrer durch die Panne benachteiligt wurden, ist nicht abschließend geklärt.

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Williams forderte jedenfalls, alle 22 Autos zum zweiten Abschnitt des Qualifyings zuzulassen. Die Rennkommissare lehnten den Antrag laut "Motorsport-Total.com" allerdings ab, man sei sich vor allem auch nicht sicher gewesen, ob man diese Befugnis habe. Eine Wiederholung von SQ1 war wegen fehlender zusätzlicher Reifensätze ebenfalls keine Option.

Protest steht im Raum

Jetzt könnte Aston Martin den Streit auf die nächste Stufe heben. Der Rennstall prüft einen offiziellen Protest, will aber zunächst abwarten, ob die FIA selbst eine Lösung findet. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

FIA-Direktor Nikolas Tombazis traf sich demnach mit betroffenen Teams und Fahrern. Auch Williams und Racing Bulls sollen verärgert sein, planen derzeit aber keinen Protest. Die umstrittene Startaufstellung für den Sprint am Samstag bleibt damit vorerst bestehen.