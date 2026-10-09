i Formel-1-Star Max Verstappen. IMAGO/ABACAPRESS In Singapur Verstappen holt Sprint-Pole, aber Angst vor Strafe Max Verstappen zeigt erneut auf. Der Vierfach-Weltmeister schnappte sich in seinem Red Bull die Pole Position für den Sprint von Singapur. Von Sport Heute 09.10.2026, 15:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seinem Sieg im Grand Prix von Bahrain in Malaysia am vergangenen Sonntag legt Verstappen eindrucksvoll nach. Der Niederländer raste am Freitag im Qualifying für den Sprint von Singapur zur Bestzeit. Mit 1:31,156 Minuten drehte der Vierfach-Weltmeister im letzten Outing mit seinem RB22 die schnellste Runde, schnappte sich die Sprint-Pole. Und das, obwohl der Stadtkurs von Singapur den Bullen bisher meist Kopfzerbrechen bereitete. Nach einem möglichen Vergehen unter Gelber Flagge könnte es noch Konsequenzen geben.

Hinter Verstappen klassierte sich Mercedes-Ass George Russell auf Rang zwei (+0,120), Charles Leclerc im Ferrari ist Dritter (+0,243). Dahinter landeten die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri als Vierter (+0,298) und Lando Norris auf Rang fünf (+0,431).

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WM-Leader Andrea Kimi Antonelli musste sich mit Rang sieben und rund sieben Zehntel Rückstand auf Verstapen (+0,693) begnügen. Lewis Hamilton landete im zweiten Ferrari davor auf Rang sechs (+0,546).Liam Lawson im Racing Bulls auf Rang acht, Isack Hadjar im zweiten Red Bull mit Rang neun und Alpine-Fahrer Pierre Gasly als Zehnter konnten da nicht vorne mitreden.

Im SQ2 war dann für Alpine-Fahrer Franco Colapinto, die Audi-Piloten Nico HÜlkenberg (12.) und Gabriel Bortoleto (14.), Oliver Bearman (13.) und Esteban Ocon im Haas (16.) und Aston-Martin-Fahrer Fernando Alonso (15.) Endstation.

Im ersten Teil des Sprint-Qualifyings schieden Racing-Bulls-Fahrer Arvid Lindblad (17.), Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll (18.), die Williams-Fahrer Alexander Albon (19.) und Carlos Sainz (22.), sowie Cadillac-Fahrer Sergio Perez (20.) und Valtteri Bottas (21.) aus. Der Mexikaner hatte zuvor die Bande berührt, seinen Frontflügel beschädigt und damit eine Rote Flagge ausgelöst.

Nach dem ersten Qualifying-Abschnitt hatte die Session wegen Problemen mit der Zeitnehmung utnerbrochen werden müssen.