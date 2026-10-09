i George Russell IMAGO/PsnewZ Freies Training Russell in Singapur stark, Antonelli weit zurück Vor dem letzten Sprint-Rennen der Saison am Samstag (11:00 Uhr) gab Mercedes-Star George Russell im Stadtkurs von Singapur den Ton an. Von Sport Heute 09.10.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seinem bitteren Aus beim letzten Rennen in Sepang, als sein Auto wenige Runden vor Schluss den Geist aufgab, als er auf Podestkurs lag, präsentierte sich George Russell im ersten Training auf dem anspruchsvollen Stadtkurs in Singapur stark. Der vom Pech verfolgte Mercedes-Star drehte in 1:32,274 Minuten die schnellste Runde. Charles Leclerc (+0,198) und Lando Norris (+0,273) kamen ihm dabei am nächsten.

Max Verstappen, der in Malaysia noch seinen ersten Saisonsieg feiern konnte, hatte mit 0,750 Sekunden bereits einen großen Rückstand. WM-Leader Kimi Antonelli, Teamkollege von Russell, hatte beim einzigen freien Training mehr als eine Sekunde Rückstand (+1,250).

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Anspruchsvoller Kurs für Fahrer

Der Grand Prix von Singapur verlangt den Formel-1-Stars alles ab. Tropische Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und 19 enge Kurven auf dem knapp fünf Kilometer langen Stadtkurs machen das Rennen zu einer echten Belastungsprobe. Überholen ist auf dem Marina Bay Circuit zudem besonders schwierig.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Am Samstag (11 Uhr, live in ORF 1) steht der letzte Sprint der Saison auf dem Programm, am Sonntag (14 Uhr, live in ORF 1) steigt unter Flutlicht das 17. Saisonrennen. Der 20-jährige Italiener reist mit einem komfortablen Vorsprung von 84 Punkten an. Sein erster Verfolger und Mercedes-Teamkollege George Russell muss das Rennen zudem vom Ende des Feldes in Angriff nehmen.