i Formel-1-Star Max Verstappen und sein Noch-Renningenieur Gianpiero Lambiase. IMAGO/DeFodi Images Deutliche Aussage Verstappen-Knall: Springt engster Vertrauter schon ab? Aufregung bei Red Bull und Star-Fahrer Max Verstappen. Der Niederländer könnte seinen Vertrauensmann schneller verlieren, als ursprünglich geplant. Von Sport Heute 09.10.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Red Bull bahnt sich der nächste große Einschnitt an! Max Verstappen verliert seinen langjährigen Renningenieur und engen Vertrauten Gianpiero Lambiase an McLaren – das ist schon länger bekannt. Jetzt deutet McLaren-Boss Zak Brown an, dass der Wechsel sogar früher als ursprünglich geplant über die Bühne gehen könnte.

Eigentlich war Lambiases Abschied mit dem Saisonende 2027 vorgesehen, ab 2028 sollte er bei McLaren anfangen. Doch Brown lässt mit einer neuen Aussage gegenüber "Sky Sports" aufhorchen: "Ich bin optimistisch, dass wir ihn irgendwann im nächsten Jahr in Papaya sehen werden." Damit könnte Lambiase bereits 2027 bei McLaren anheuern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Altes Ehepaar"

Für Verstappen wäre das ein besonders schmerzhafter Verlust. Der vierfache Weltmeister wurde während seiner gesamten Red-Bull-Laufbahn fast ausschließlich von Lambiase betreut. Die beiden gelten als eingespieltes Duo, das gemeinsam große Erfolge feierte, das sich aber auch oft deutlich die Meinung sagen kann. So bezeichnete Ex-Red-Bull-Berater Helmut Marko die beiden einmal als "altes Ehepaar".

Bei Red Bull sind die Vorbereitungen auf die Trennung bereits angelaufen. Mit Tom Hart wurde der neue Verstappen-Renningenieur bereits an Bord geholt. Er soll 2027 übernehmen. Wann, ist noch unklar. Lambiase selbst soll bei McLaren eine übergeordnete Funktion im Rennbetrieb erhalten.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Lambiase bei Red Bull bald außen vor?

Doch ein vorzeitiger Wechsel könnte für Red Bull auch Vorteile haben. Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard hatte bereits davor gewarnt, dass Lambiase angesichts seines bevorstehenden Abgangs kaum noch in die Entwicklung künftiger Red-Bull-Autos eingebunden werden könne. Das würde zu einer "unangenehmen Situation" führen.

Ob Red Bull seinen Top-Mitarbeiter tatsächlich schon in den nächsten Monaten ziehen lässt, ist noch offen. Fest steht aber: Verstappen muss sich auf eine neue Stimme am Boxenfunk einstellen – und McLaren könnte seinen prominenten Neuzugang deutlich früher bekommen als erwartet.

Und über all dem schwebt freilich die zuletzt von Brown deutlich geöffnete Türe für einen Verstappen-Wechsel. Der hatte bei Red Bull nach anhaltenden Abgangsgerüchten zwar bis 2030 verlängert, doch der McLaren-Boss erklärte, dass die Türe für den Niederländer auch 2028 oder 2029 bereits offen sei.