StartseiteSportFormel 1
Audi-Pilot Gabriel Bortoleto
Audi-Pilot Gabriel Bortoleto
Reuters
"Interesse ist sehr groß"

Formel-1-Team überlegt Verkauf von Anteilen

Das Audi-Team weckt offenbar großes Interesse bei Investoren. CEO Gernot Döllner schließt den Verkauf weiterer Anteile nicht aus.
Sport Heute
Von Sport Heute
07.10.2026, 20:01
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bei Audi könnte sich die Eigentümerstruktur des Formel-1-Teams in Zukunft verändern. Vorstandschef Gernot Döllner bestätigt gegenüber "Sport Bild", dass es großes Interesse von möglichen Investoren gibt. Einen unmittelbaren Grund für einen weiteren Anteilsverkauf sieht er allerdings nicht.

Audi ist seit 2026 mit einem eigenen Werksteam in der Formel 1 vertreten und hatte dafür den Sauber-Rennstall übernommen. Zusätzlich ist der katarische Staatsfonds QIA als Partner eingestiegen. Über die genaue Höhe dessen Beteiligung macht Audi keine Angaben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Weitere Investoren wären grundsätzlich möglich. "Das externe Interesse ist sehr groß", erklärt Döllner. Sollte Audi weitere Anteile abgeben, wolle man dies aber mit entsprechender Vorlaufzeit in einem strukturierten Verfahren machen. "Aktuell sehen wir keine Notwendigkeit dafür."

    Auch die wirtschaftlichen Probleme im Volkswagen-Konzern sollen keinen Einfluss auf das Formel-1-Engagement haben. Laut Döllner wurde das Projekt von Beginn an mit einer eigenständigen Finanzierung geplant. Noch in diesem Jahrzehnt soll das Formel-1-Team den Break-even erreichen.

    Auch interessant

    Alle Teams sind einig: F1-Revolution kommt 2027
    Riesiges Gehalts-Plus, aber F1-Star lehnte ab
    Formel-1-Team fixiert beide Fahrer für die Saison 2027

    Eine entscheidende Grenze zieht der Audi-Boss ebenfalls: Auch bei einem möglichen Verkauf weiterer Anteile soll Audi nach seinen Vorstellungen Mehrheitseigentümer bleiben. Gleichzeitig pocht Döllner auf klare Verantwortlichkeiten im Rennstall – sportliche Entscheidungen dürften nicht durch langwierige Abstimmungen mit den Anteilseignern ausgebremst werden.

    red,07.10.2026, 20:01
    Mehr zum Thema
    Formel 1Motor

    Weiterlesen

    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote