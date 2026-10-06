i Valtterie Bottas wählte eine spezielle Reise-Methode. "screenshot" Erste Etappe absolviert F1-Star radelt 350 Kilometer zu nächstem Grand Prix Privatjet? Nicht für Valtteri Bottas. Der F1-Star hat sich nach dem Rennen in Malaysia auf sein Fahrrad gesetzt – und radelt zum nächsten Grand Prix. Von Sport Heute 06.10.2026, 07:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während seine F1-Kollegen zwischen den beiden Rennwochenenden möglichst schnell von Malaysia nach Singapur kommen wollen, macht Valtteri Bottas aus der Anreise gleich eine sportliche Herausforderung.

Der Cadillac-Pilot will die rund 350 Kilometer zwischen den beiden Austragungsorten mit dem Fahrrad zurücklegen. Viel Zeit bleibt dem 37-Jährigen dafür nicht: Bereits am Donnerstag steht in Singapur das erste freie Training auf dem Programm.

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Mit Stirnlampe durch die Nacht

Bottas wartete nach dem Grand Prix in Sepang nicht lange. Noch am selben Abend schwang sich der Finne aufs Rad und startete seine ungewöhnliche Reise.

Bilder in seiner Instagram-Story zeigten ihn mit Stirnlampe bei Dunkelheit. Seine geplante Strecke teilte Bottas zudem über die Sport-App "Strava" mit seinen Fans.

Und selbst der Straßenverkehr konnte ihn zunächst nicht stoppen. Fans sichteten den Formel-1-Star, wie er sich mit dem Fahrrad am Stau vorbeikämpfte.

Erste 56 Kilometer geschafft

Die erste Etappe absolvierte Bottas noch unmittelbar nach dem Rennwochenende. Rund zwei Stunden saß der Finne im Sattel und legte dabei 56 Kilometer zurück. Nördlich von Sepang machte er schließlich seine erste längere Pause.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Damit fehlen allerdings noch knapp 300 Kilometer bis Singapur. Ob Bottas die gesamte Strecke tatsächlich mit dem Rad absolviert, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Spätestens am Donnerstag muss die ungewöhnliche Anreise beendet sein – dann wartet statt des Fahrrads wieder sein Formel-1-Bolide.