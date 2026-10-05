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Max Verstappen ist wieder ein Sieger.
Max Verstappen ist wieder ein Sieger.
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Saisonpremiere

Verstappen wie Schumacher: "Ein besonders süßer Sieg"

Max Verstappen jubelt in Bahrain über seinen ersten Saisonsieg – und zieht mit Michael Schumacher gleich. Warum der Erfolg für Red Bull besonders ist.
Sport Heute
Von Sport Heute
05.10.2026, 07:04
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Max Verstappen kann wieder lachen. Der Red-Bull-Superstar holte am Sonntag in Sepang seinen ersten Saisonsieg. Es war sein 72. Grand-Prix-Erfolg – und dennoch ein besonderer. Aus mehreren Gründen.

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Verstappen eroberte all seine Pokale für den "Bullen"-Rennstall. Auch der große Michael Schumacher holte einst 72 Siege für einen Konstrukteur – im Fall des Deutschen war es Ferrari. Einzig Lewis Hamilton liegt im Ranking noch davor – er jubelte 84 Mal im Mercedes.

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    Weitere Besonderheit: Für Red Bull Racing war es der erste Sieg mit eigenem Motor. "Es ist ziemlich beeindruckend, schon im ersten Jahr mit unserem Antrieb unser erstes Rennen zu gewinnen. Ich bin unglaublich stolz", gestand Verstappen.

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    Spannend: Vor wenigen Wochen hatte der Niederländer seinen Boliden noch hart kritisiert, sogar ein Team-Wechsel stand im Raum. Davon ist keine Rede mehr.

    "Das ist ein besonders süßer Sieg nach dem schwierigen ersten Teil der Saison. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf meine Mannschaft bin, die unermüdlich und so hart gearbeitet hat, um das Ruder herumzureißen und den Wagen schneller zu machen."

    In der WM-Wertung liegt Verstappen mit 188 Zählern auf Rang sechs. In Front: Kimi Antonelli (320 Zähler), der in Bahrain Zweiter wurde. Das nächste Rennen steigt am 11. Oktober (14 Uhr) in Singapur.

    red,05.10.2026, 07:04
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