i Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo. IMAGO/TT Aus Teamcamp abgereist Teamchef macht sich über Ronaldo-Flucht lustig Der Knall rund um Cristiano Ronaldo schlägt hohe Wellen. Nach seiner plötzlichen Abreise von Portugals Nationalmannschaft scherzte nun ein Teamchef. Von Sport Heute 03.10.2026, 17:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldos vorzeitige Abreise aus dem portugiesischen Nationalteam sorgt längst über die Landesgrenzen hinaus für Gesprächsstoff. Jetzt macht sich sogar Finnlands Teamchef Jacob Friis über den Abgang des Superstars lustig.

Vor dem Länderspiel gegen Albanien wurde Friis nach der Personalsituation seiner Mannschaft gefragt. Seine Antwort sorgte für Lacher: "Gestern ist keiner der Spieler mit einem Privatflugzeug abgereist, also sind alle einsatzbereit."

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Ein unübersehbarer Seitenhieb auf Ronaldo. Der 41-Jährige hatte das portugiesische Teamcamp vorzeitig verlassen und war mit seinem Privatjet abgereist. Zuvor hatte Teamchef Jorge Jesus angekündigt, gegen Dänemark erneut Goncalo Ramos in die Startelf zu stellen, für den Superstar blieb so abermals ein Bankplatz. Bereits beim 2:1 gegen Norwegen hatte Ronaldo die volle Spielzeit auf der Bank schmoren müssen, obwohl sich der Star bereits aufgewärmt hatte.

Portugal gewann anschließend auch ohne seinen Superstar mit 4:2 gegen Dänemark. Ronaldo selbst hatte seine Abreise auf Instagram bestätigt. Nach der Pressekonferenz des Teamchefs und einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbands habe er die Entscheidung getroffen, das Trainingslager zu verlassen.

Berichten zufolge soll sich Portugals Teamchef JEsus zunächst bei Ronaldo entschuldigt und auch eine öffentliche Entschuldigung angekündigt haben. Die gab es aber nicht. Ronaldo reiste schließlich im Privatjet ab.