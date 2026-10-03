i Formel-1-Star Max Verstappen. IMAGO/HochZwei Qualifying in Malaysia Starker Verstappen schlägt mit der Sepang-Pole zu Max Verstappen hat wieder voll angeschrieben. Der Red-Bull-Star schnappte sich am Samstag die Pole Position bei der Rückkehr nach Sepang. Von Sport Heute 03.10.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verstappen war das gesamte Wochenende lang bereits ganz vorne mit dabei, schlug nun im Qualifying für den Großen Preis von Bahrain in Malaysia zu. Im Qualifying war der niederländische Vierfach-Weltmeister eine Klasse für sich und holte sich die Pole Position – mit 1:35,130 Minuten. Es war die 49. Karriere-Pole für den Niederländer und die Erste in dieser Saison. "Wir waren schon ein paar Mal knapp dran. Aber das ist ziemlich unglaublich", strahlte Verstappen.

Lewis Hamilton schob sich mit seinem letzten Outing noch auf Platz zwei vor (+0,298) und startet den Grand Prix am Sonntag aus der ersten Startreihe. Verstappens Teamkollege Isack Hadjar qualifizierte sich als Dritter (+0,428), wird wegen einer Motorenstrafe aber um fünf Plätze zurückversetzt. Der WM-Führende Andrea Kimi Antonelli betrieb als Vierter (+0,501) Schadensbegrenzung. Ihm war im zweiten Qualifying-Abschnitt eine Runde wegen eines Tracklimit-Verstoßes gestrichen worden. Deshalb musste der Italiener Reifen sparen und hatte in der Entscheidung nur einen Versuch.

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"Vor dem Qualifying haben wir eine Änderung vorgenommen, die war wohl richtig. Aber Max war das ganze Wochenende lang schon so schnell", zeigte sich Hamilton mit Rang zwei durchaus zufrieden. "Das Auto ist richtig stark, ich genieße es", schmunzelte Hadjar.

Charles Leclerc im zweiten Ferrari auf Rang fünf (+0,536), die McLaren-Piloten Lando Norris (+0,627) und Oscar Piastri (+0,632) auf den Rängen sechs und sieben, George Russell im zweiten Mercedes (+0,741), sowie die abgehängten Pierre Gasly im Alpine auf Rang neun (+2,080) und Gabriel Bortoleto im Audi als Zehnter (+2,543) komplettierten die Top Ten.

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Reifen als der große Faktor

Das Qualifying war über weite Strecken zu einem echten Reifen-Poker geworden, in dem unter anderem Verstappen verwarnt worden war, weil er zu langsam fuhr, um seine Reifen zu schonen.

Racing-Bulls-Fahrer Liam Lawson ist im Q2 als Elfter gescheitert. Genauso wie die überraschend starken Aston Martins von Fernando Alonso (12.) und Lance Stroll (14.), Williams-Fahrer Carlos Sainz als 13., sowie Franco Colapinto im Alpine auf Platz 15 und Arvid Lindblad im zweiten Racing Bulls auf Platz 16. Diese beiden Piloten werden nach Motoren-Strafen am Sonntag zurückversetzt, der Argentinier bekam darüber hinaus für den Crash in Baku noch eine Fünf-Plätze-Strafe.

Schon nach dem ersten Qualifying-Abschnitt mussten Nico Hülkenberg im zweiten Audi (17.), die Haas-Piloten Oliver Bearman und Esteban Ocon auf den Plätzen 18 und 19, Alexander Albon im Williams (20.) und die Cadillac-Fahrer Valtteri Bottas und Sergio Perez auf den Rängen 21 und 22 ihre Boliden abstellen.

Der Große Preis von Bahrain in Malaysia steigt am Sonntag um 9 Uhr österreichischer Zeit.