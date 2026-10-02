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Formel-1-Star Lando Norris.
Formel-1-Star Lando Norris.
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Norris packt aus

F1-Stars auf Urlaub: "Wollte keinen von denen sehen"

Einige Formel-1-Stars verbrachten in den letzten Tagen einen gemeinsamen Urlaub. Das passte Weltmeister Lando Norris allerdings gar nicht.
Sport Heute
Von Sport Heute
02.10.2026, 17:37
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Die Formel 1 steckt mitten in einem kräftezehrenden Triple-Header. Erst der Grand Prix von Aserbaidschan in Baku, nun der Große Preis von Bahrain in Malaysia und in einer Woche dann der Grand Prix von Singapur. Mehrere Formel-1-Stars nützten zuletzt die Zeit, um gemeinsam Urlaub zu machen. Sie waren vier Tage lang zusammen auf einer Insel in Asien, entspannten am Strand, machten Sport.

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Während sich Williams-Fahrer Carlos Sainz vom Männerurlaub der Formel-1-Stars begeistert zeigte, hatte Weltmeister Norris den Urlaub allerdings anders erlebt.

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    Norris war nicht zufrieden

    "Wir hatten Spaß. Ich war noch nie mit so vielen Formel-1-Fahrern auf einer Insel. Wir haben uns ein wenig angefreundet, es waren nette Tage, wo wir uns besser kennenlernen konnten", schilderte Sainz den Urlaubstrip. Auf dem neben dem Spanier und Norris auch Mercedes-Star George Russell, McLaren-Ass Oscar Piastri und Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto mit von der Partie waren.

    Genau das dürfte allerdings Norris nicht recht gepasst haben. "Es gibt da zwei Seiten. Ja, es war lustig, weil es eine gute Gruppe war und wir Zeit miteinander verbracht haben. Aber das sind eigentlich die letzten Menschen, die ich sehen möchte, wenn ich nicht auf einer Rennstrecke bin. Ich wollte eigentlich gar keinen von denen sehen", sagte der Brite überraschend ehrlich.

    Laut Norris sei zunächst nur ein gemeinsamer Urlaub mit seinem Ex-Teamkollegen Sainz geplant gewesen. Allerdings kamen dann immer mehr Formel-1-Piloten dazu. "Die hatten Spaß, sind Gokart fahren gegangen, haben Sport gemacht. Es war ein Mix: Wir hatten nette Abendessen, haben gemeinsam Sport gemacht und Schach gespielt, aber gleichzeitig habe ich ein bisschen mein eigenes Ding gemacht", so der McLaren-Star.

    red,02.10.2026, 17:37
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