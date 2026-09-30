i Esteban Ocon (m.) verlässt Haas. IMAGO/MAXPPP Enttäuschende Saison bisher "Gehe erhobenen Hauptes": Routinier verlässt Formel 1 Esteban Ocon wird den Rennstall Haas verlassen. Das gab das Team in einer Aussendung bekannt. Von Sport Heute 30.09.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Esteban Ocon und Haas gehen nach der laufenden Formel-1-Saison getrennte Wege. Der französische Rennfahrer wird das US-Team nach zwei Jahren wieder verlassen.

"Seine Professionalität und sein Engagement haben sich als wertvoll erwiesen, während wir als Organisation weiter wachsen", erklärte Haas-Teamchef Ayao Komatsu vor dem Grand Prix von Malaysia am kommenden Wochenende.

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Als möglicher Nachfolger gilt Rafael Camara. Der 21-jährige Brasilianer gehört zum Nachwuchsprogramm von Ferrari und führt aktuell die Formel-2-Wertung an. Ein Wechsel zu Haas würde auch aufgrund der engen Verbindung der beiden Rennställe passen: Ferrari ist Technikpartner des US-Teams. Das zweite Haas-Cockpit ist derzeit mit dem Engländer Oliver Bearman besetzt.

Ocon feierte 2016 für Manor sein Debüt in der Formel 1. Nach vier Jahren bei Alpine wechselte er zur Saison 2025 zu Haas. Während er in seinem ersten Jahr noch 38 WM-Punkte sammelte, läuft es für den 30-Jährigen in dieser Saison deutlich schlechter. Bislang stehen lediglich sieben Zähler zu Buche.

"Ich verlasse dieses Projekt mit hoch erhobenem Kopf und bin stolz auf meine Leistungen – und das unter Umständen, die aus verschiedenen Gründen und aufgrund von Faktoren, auf die ich keinen Einfluss hatte, nicht immer einfach waren", erklärte Ocon zu seinem Abschied.

Wie es für den Franzosen nach der Saison weitergeht, ließ er offen. Neben seinem frei werdenden Haas-Cockpit sind auch die Fahrerplätze bei den Racing Bulls für 2027 noch nicht bestätigt.