i Das Team von Fernando Alonso hatte ordentlich zu tun. "reuters" Formel-1-Ikone Alonso lässt Fans rätseln: "Ich werde aufhören" Fernando Alonso klärt über seine Zukunft auf: Der 45-Jährige verlängert den Vertrag bei Aston Martin, fährt auch 2027 in der Königsklasse. Von Sport Heute 29.09.2026, 14:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem kleinen Schreckmoment verkündete Alonso seine Entscheidung selbst. In einem Instagram-Video blickte der zweifache Weltmeister zunächst auf seine lange Karriere zurück – und ließ dabei alles nach Abschied klingen.

"Die Formel 1 war großartig, ich habe mehr erreicht, als ich mir je erträumt hatte. Ich werde meine Formel-1-Karriere beenden", erklärte der Spanier. Nach einer kurzen Pause folgte allerdings die entscheidende Ergänzung: "Aber noch nicht jetzt."

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Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Der mittlerweile 45-Jährige hat seinen Vertrag bei Aston Martin um ein weiteres Jahr verlängert und wird damit auch in der Saison 2027 am Start stehen. Im Laufe des Jahres wird Alonso bereits 46 Jahre alt.

An Motivation mangelt es dem Altmeister jedenfalls nicht. "Ich fühle mich noch immer sehr schnell und motiviert. Ich habe richtig viel Leidenschaft für diesen Sport, er ist mein Leben", betont Alonso. "Ich bin glücklich, dass ich weiter auf höchstem Niveau im Motorsport fahren kann."

Für den Spanier geht damit eine außergewöhnliche Formel-1-Karriere weiter. Bereits 2001 bestritt Alonso für Minardi beim Grand Prix von Australien sein erstes Rennen in der Königsklasse. 2005 und 2006 krönte er sich mit Renault zum Weltmeister.

Aston Martin ist mittlerweile die achte Station seiner Formel-1-Laufbahn. Und auch mehr als ein Vierteljahrhundert nach seinem Debüt hat Alonso offenbar nicht genug: Der endgültige Abschied muss mindestens bis Ende 2027 warten.