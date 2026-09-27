i Formel-1-Star Max Verstappen. IMAGO/NurPhoto Boss will ihn holen "Tür weit offen" – unmoralisches Angebot für Verstappen Max Verstappen hat gerade erst bei Red Bull velrängert. Doch von Konkurrent McLaren kommt plötzlich ein Angebot: "Die Tür steht weit offen." Von Sport Heute 27.09.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Max Verstappen hat sich gerade erst bis 2030 an Red Bull gebunden – doch McLaren gibt den viermaligen Weltmeister noch lange nicht auf. Boss Zak Brown macht dem Niederländer öffentlich Avancen und hält ihm für die Zukunft einen Platz frei.

"Die Tür steht für Max noch weit offen. Für 2028, 2029 oder welches Jahr auch immer", erklärt Brown gegenüber "De Telegraaf". Mehr noch: "Ich würde sehr gerne irgendwann mit ihm zusammenarbeiten."

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Gespräche im Sommer

Brown hatte bereits im vergangenen Sommer mehrmals mit Verstappen gesprochen. Dabei wollte der McLaren-Boss den Red-Bull-Star nach eigenen Angaben vor allem persönlich kennenlernen. Sein Eindruck fiel äußerst positiv aus. Mit nur einem Wort würde er Verstappen als "charmant" beschreiben.

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"Ich war von ihm als Mensch viel stärker beeindruckt, als ich erwartet hatte", sagt Brown. Verstappen sei ein "Rennfahrer durch und durch". Sein Fazit nach den Gesprächen: "Mit diesem Kerl könnte ich wirklich Rennen fahren. Denn ich hasse es, gegen ihn zu fahren."

Aktuell ist ein Verstappen-Wechsel allerdings kein Thema. Der 28-Jährige verlängerte seinen Red-Bull-Vertrag erst vor wenigen Wochen bis Ende 2030. McLaren setzt 2027 zudem weiterhin auf Weltmeister Lando Norris und Oscar Piastri. Brown betont, mit seinem aktuellen Fahrer-Duo glücklich zu sein – die Tür für Verstappen soll trotzdem offenbleiben.