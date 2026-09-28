i Formel-1-Ikone Michael Schumacher. imago sportfotodienst Ganz private Einblicke Seine Frau enthüllt: Fans schickten Schumi Unterwäsche Michael Schumacher wurde Mitte der 1990er Jahre weltweit zum Star. Seine Frau spricht nun über kuriose Fanpost, die der Formel-1-Pilot erhielt. Von Sport Heute 28.09.2026, 07:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Michael Schumacher bekam zu seinen großen Formel-1-Zeiten besonders viel Fanpost. Einige Zuschriften blieben offenbar besonders in Erinnerung. Ehefrau Corinna verrät jetzt eine kuriose Geschichte über eine Frau namens Jutta.

In der neuen Netflix-Doku "Schumacher '94 – Die Geburt einer Legende" erzählt Corinna Schumacher, dass ihr Mann sogar Unterwäsche zugeschickt bekam. "Er hat viel davon bekommen. Auch von einem jungen Mädel, die hat immer Unterwäsche mitgeschickt. Die hieß Jutta", zitierte die "Bild" aus der Doku.

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Die regelmäßige Fanpost hinterließ bei Schumacher offenbar Eindruck – zumindest sprachlich. "Irgendwann wurde ,Komm jetzt, Jutta' sein Standardspruch", verrät seine Ehefrau über den kuriosen Insider.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Corinna gewährt in der 105-minütigen Dokumentation noch weitere private Einblicke in ihre Beziehung mit dem siebenfachen Weltmeister. Neben ihr kommen zahlreiche Weggefährten wie Ex-Manager Willi Weber, der damalige Benetton-Teamchef Flavio Briatore und RTL-Moderator Kai Ebel zu Wort.

Im Mittelpunkt steht Schumachers Durchbruchsjahr 1994. Der Deutsche holte damals seinen ersten Formel-1-WM-Titel. Die Netflix-Doku über diese Saison erscheint am 2. Oktober weltweit.