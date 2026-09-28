i Max Verstappen IMAGO/Michael Potts Zwei am F1-Stockerl Plötzlich wieder Spitze! Darum ist Red Bull zurück Red Bull meldet sich in Baku überraschend an der Spitze zurück. Max Verstappen und Isack Hadjar fahren gemeinsam aufs Podest. Von Sport Heute 28.09.2026, 18:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Red Bull hat beim Grand Prix von Aserbaidschan ein kräftiges Lebenszeichen abgegeben. Max Verstappen kämpfte sich nach Problemen im Qualifying von Startplatz acht bis auf Rang zwei nach vorne, Teamkollege Isack Hadjar komplettierte als Dritter das überraschende Doppelpodium.

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Ein Schlüssel zum Aufschwung war die Antriebseinheit. Auf den langen Geraden in Baku konnte Red Bull seine Motorleistung besonders gut ausspielen. Wie schnell der Antrieb war, zeigte Liam Lawson im Racing Bulls: Mit 349,4 km/h stellte er die höchste gemessene Geschwindigkeit des gesamten Feldes auf.

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Teamchef Laurent Mekies betont allerdings, dass es nicht nur auf pure Motor-Power ankommt. "Wir haben eine fantastische Antriebseinheit, aber ein relativ enges Fenster, in dem wir sie optimal nutzen können." Entscheidend seien unter anderem die Energieverwaltung und die richtige Leistungsabgabe. In Baku gelang es Red Bull, dieses Zusammenspiel besonders gut zu treffen.

Dabei hätte für Verstappen sogar noch mehr möglich sein können. Probleme mit der Antriebseinheit warfen ihn im Qualifying zurück. "Max war meiner Meinung nach ab Freitag sehr stark und hätte wahrscheinlich um die erste Startreihe oder sogar mehr gekämpft", erklärt Mekies. Für das Rennen konnte das Problem behoben werden.

Der Red-Bull-Aufschwung soll aber nicht ausschließlich an der Baku-Strecke liegen. Laut Mekies holte das Team zuletzt auch ohne große Updates kontinuierlich auf und konnte mehr aus dem vorhandenen Auto herausholen. Ob Red Bull damit dauerhaft wieder näher an Mercedes, Ferrari und McLaren herangerückt ist, müssen nun die kommenden Rennen zeigen.