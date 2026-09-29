i Formel-1-Superstar Lewis Hamilton trauert um seinen vor einem Jahr verstorbenen Hund Roscoe. IMAGO/justpictures.ch Hund Roscoe Hamilton trauert: "Schwer ohne meinen besten Freund" Lewis Hamilton zeigt sich besonders emotional. Der Formel-1-Star erinnert an seinen vor einem Jahr verstorbenen Hund Roscoe. Von Sport Heute 29.09.2026, 18:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Emotionale Worte von Lewis Hamilton. Genau ein Jahr nach dem Tod seines geliebten Hundes Roscoe erinnert der Formel-1-Star auf Instagram an seinen langjährigen Begleiter – und macht deutlich, wie sehr er ihn noch immer vermisst.

"Es ist schwer, ohne meinen besten Freund zu sein, und es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünsche, er wäre bei mir", schreibt Hamilton. Roscoe war 2013 in das Leben des Briten gekommen und hatte ihn über viele Jahre begleitet.

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Am 29. September 2025 hatte Hamilton Abschied nehmen müssen. Roscoe hing zuvor vier Tage lang an lebenserhaltenden Maßnahmen. Schließlich traf der Rennfahrer nach eigenen Worten die "schwerste Entscheidung meines Lebens" und ließ seinen Hund einschläfern.

Ein Jahr später blickt Hamilton auf gemeinsame Fotos und Videos zurück. "Ich lache und lächle über das ganze Gesicht, während ich mich an diese Momente erinnere." Gleichzeitig denkt er auch an Hündin Coco, die bereits 2020 gestorben war.

Besonders bewegt zeigt sich Hamilton von der Anteilnahme seiner Fans: "Es bedeutet mir so viel, zu wissen, wie sehr Roscoe geliebt wurde." Seine Botschaft an seine verstorbenen Begleiter: "Ruht in Frieden, ihr Lieben, ich werde euch immer lieben."