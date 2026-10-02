i Formel-1-Star Max Verstappen. IMAGO/PsnewZ Training in Malaysia Verstappen zeigt auf, Antonelli mit Problemen Max Verstappen trumpft im ersten Training in Malaysia groß auf. Der Red-Bull-Star holte sich gleich die überlegene Bestzeit. Von Sport Heute 02.10.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Red Bull startet stark ins Formel-1-Wochenende in Malaysia! Max Verstappen fuhr am Freitag im ersten freien Training zum Grand Prix von Bahrain auf dem Kurs in Sepang die erste Bestzeit.

Der Niederländer umrundete die Strecke in 1:37,520 Minuten und verwies Mercedes-Pilot George Russell um 0,383 Sekunden auf Rang zwei. Auch der zweite Red Bull zeigte auf: Isack Hadjar wurde mit 0,783 Sekunden Rückstand Dritter.

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Dahinter landeten Charles Leclerc im Ferrari und Mercedes-Youngster Kimi Antonelli, der bereits über eine Sekunde Rückstand hatte (+1,060), auf dem Kurs noch den Rhythmus sucht. Lewis Hamilton belegte im zweiten Ferrari Rang sechs. McLaren blieb zunächst deutlich zurück: Oscar Piastri wurde Elfter, Lando Norris Zwölfter. Allerdings sind die Zeiten nicht allzu repräsentativ. Viele fuhren Longruns, um den Reifenabrieb auszutesten.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Für die Formel 1 ist es die Rückkehr nach Sepang nach langer Pause. Von 1999 bis 2017 gehörte der Grand Prix von Malaysia jährlich zum Rennkalender. 2026 springt die Strecke nahe Kuala Lumpur als Ersatz für Bahrain ein.

Das zweite Freie Training in Sepang geht am Freitag um 10 Uhr österreichischer Zeit über die Bühne.