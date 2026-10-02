i Formel-1-Star Charles Leclerc. Reuters Training in Malaysia Ferrari-Bestzeit, Verstappen schimpft am Funk Ferrari hat sich im zweiten Training zum Grand Prix von Bahrain in Malaysia zurückgemeldet. Charles Leclerc holte die Bestzeit. Von Sport Heute 02.10.2026, 11:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Monegasse in Diensten von Ferrari war mit 1:37,528 Minuten der Schnellste auf dem Kurs in Sepang, an die Bestzeit von Max Verstappen aus dem ersten Training war der Ferrari-Star allerdings hauchdünn nicht herangekommen (1:37,520 Minuten).

Neuerlich stark präsentierte sich Red-Bull-Ass Isack Hadjar, der sich als Zweiter klassierte (+0,099), damit erneut schneller war als sein Teamkollege Verstappen. Der Niederländer furh seine schnellste Runde nicht auf dem Soft-Reifen, sondern mit dem Medium, klassierte sich auf Rang vier (+0,257), schimpfte zu Beginn der Session allerdings am Funk über seinen Sitz. "Es ist einfach eine Lotterie, wie ich in dem Auto sitze. Ich weiß einfach nicht, warum", ärgerte sich der Vierfach-Weltmeister, das eine oder andere Schimpfwort hatte da mit einem Piepton übertönt werden müssen.

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Zwischen den beiden Red-Bull-Piloten landete Weltmeister Lando Norris auf Rang drei (+0,137) und zeigte damit, dass wohl mit McLaren zu rechnen ist. Auch wenn sein Teamkollege Oscar Piastri bloß auf Rang sechs landete (+0,371). Lewis Hamilton klassierte sich im zweiten Ferrari derweil auf dem fünften Platz (+0,305).

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Derweil kam Mercedes noch nicht wirklich in die Gänge. So landete George Russell auf Rang sieben (+0,492), der WM-Führende Andrea Kimi Antonelli unmittelbar dahinter auf Rang acht (+0,532). Zwar fuhren beide Piloten ebenso mit Mediums die schnellste Runde, hatten aber trotzdem Rückstand.

Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto war rund drei Minuten vor Ende der Session mit einem Getriebeproblem ausgerollt. So ging die Session unter Virtuellem Safety Car zu Ende.

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Am Samstag geht es mit dem dritten Freien Training (6.30 Uhr) und mit dem Qualifying (10 Uhr) weiter. Der Große Preis von Bahrain in Malaysia geht am Sonntag (9 Uhr) über die Bühne. Eigentlich hätte der Grand Prix im April in Bahrain stattfinden sollen, das Rennen hatte aufgrund des Iran-Kriegs abgesagt werden müssen. Nun war die Austragung nach Malaysia verlegt worden.