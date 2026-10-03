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Formel-1-Star Andrea Kimi Antonelli.
Formel-1-Star Andrea Kimi Antonelli.
IMAGO/PsnewZ
Training in Malaysia

Antonelli meldet sich kurz vor Qualifying zurück

Andrea Kimi Antonelli hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Der WM-Führende der Formel 1 stellte deutlich die Trainingsbestzeit auf.
Sport Heute
Von Sport Heute
03.10.2026, 08:04
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Antonelli meldet sich rechtzeitig vor dem Qualifying zum Grand Prix von Bahrain in Malaysia an der Spitze zurück! Der WM-Führende setzte im dritten und letzten Freien Training auf dem Kurs von Sepang die Bestzeit.

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Der Mercedes-Star benötigte für seine schnellste Runde 1:36,302 Minuten. Damit war Antonelli 0,278 Sekunden schneller als Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Dessen Teamkollege Isack Hadjar landete mit 0,558 Sekunden Rückstand auf Rang drei.

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George Russell belegte im zweiten Mercedes Platz vier vor den Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton. McLaren folgte mit Lando Norris auf Rang sieben und Oscar Piastri auf Platz acht.

Damit gab es in allen drei Trainings einen anderen Spitzenreiter: Verstappen war im ersten Training Schnellster, Leclerc im zweiten, nun schlug Antonelli im Abschlusstraining zu.

Malaysia ist in diesem Jahr als Ersatzschauplatz für den Bahrain Grand Prix eingesprungen. Das Rennen in Sepang startet am Sonntag um 9 Uhr österreichischer Zeit.

Das mit Spannung erwartete Qualifying geht am Samstag um 10 Uhr über die Bühne.

red,03.10.2026, 08:04
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