i Esteban Ocon muss Haas am Saisonende definitiv verlassen. IMAGO/Michael Potts Fahrer-Tausch F1-Star muss gehen – Nachfolger steht wohl fest Am Mittwoch verkündete Formel-1-Pilot Esteban Ocon offiziell seinen Haas-Abschied. Der Nachfolger soll nun endgültig fixiert worden sein. Von Sport Heute 03.10.2026, 07:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Haas steht offenbar ein Fahrer-Wechsel unmittelbar bevor. Nachdem das Aus von Esteban Ocon mit Saisonende seit Mittwoch offiziell ist, soll der US-Rennstall dessen Nachfolger bereits gefunden haben: Ferrari-Talent Rafael Camara.

Wie "Formule1.nl" berichtet, soll der 21-jährige Brasilianer seinen Vertrag bei Haas bereits unterschrieben haben. Eine offizielle Bestätigung des Teams steht allerdings noch aus. Camara fährt derzeit erfolgreich in der Formel 2. Ocon hatte zuvor via Instagram seinen Abgang vom US-Rennstall verkündet und schon am Rande des Rennwochenendes in Baku erklärt, mit Saisonende vertragslos zu sein.

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Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Camara soll jedenfalls den entscheidenden Eindruck bei Testfahrten in Jerez hinterlassen haben. Dort habe er die Haas-Verantwortlichen stärker überzeugt als die ebenfalls getesteten Jack Doohan und Leonardo Fornaroli. Größter Fürsprecher soll dabei Rennstall-Besitzer Gene Haas gewesen sein.

Auch die enge Zusammenarbeit zwischen Haas und Motorenpartner Ferrari dürfte Camara in die Karten gespielt haben. Der Brasilianer gehört zum Nachwuchsprogramm der Scuderia. Sollte der Deal bestätigt werden, würde er künftig an der Seite von Oliver Bearman fahren – ebenso ein Ferrari-Junior und der designierte Nachfolger von Lewis Hamilton, sollte dieser einmal in Rennfahrer-Pension gehen.

Ocon muss Haas dagegen nach zwei Jahren verlassen. Der Franzose deutete bei seiner Abschiedserklärung schwierige Zeiten an und sprach von Umständen, die "nicht immer einfach waren". Wo und ob der 30-Jährige seine Formel-1-Karriere fortsetzen könnte, ist noch offen.