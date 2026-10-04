i Max Verstappen holt sich seinen ersten Saisonsieg. IMAGO/PsnewZ Hamilton mit Aufholjagd Verstappen triumphiert in Malaysia nach Chaos-Rennen Max Verstappen jubelte in Malaysia über seinen ersten Saisonsieg und dominierte das Rennen. Vor dem Start herrschte gleich doppelt großes Chaos. Von Sport Heute 04.10.2026, 12:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Regen-Chaos, eine Software-Panne und mehr als eineinhalb Stunden Verspätung hinderten Max Verstappen nicht daran, in Sepang zu seinem ersten Renn-Sieg in der Saison zu fahren – und das, mit einem starken Auftritt. Der Niederländer dominierte das Rennen, nach schwachem Start führte zwischenzeitlich mit einem Abstand von mehr als dreizehn Sekunden und fuhr überlegen zum Sieg.

Dahinter landete der Mercedes-Star und WM-Führende Kimi Antonelli (+2,307) – und Lewis Hamilton (+4,919), der ein turbulentes Rennen erlebte: Der F1-Star blieb nach dem Regen-Chaos bei der Formationsrunde plötzlich stehen – wie alle anderen Piloten mit Ferrari-Motoren, wegen Software-Problemen.

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Beim Rennen selbst setzten die Italiener zunächst auf den falschen Reifensatz – der Brite fiel von P2 bis auf den siebzehnten Platz zurück, nur um dann eine famose Aufholjagd zu starten und (begünstigt durch zwei Safety-Car-Phasen) sich bis auf den vierten Platz vorzukämpfen. Auch Teamkollege Charles Leclerc (+7,258) durfte sich nach einem schwachen Start noch über ein Happy-End freuen, wurde schlussendlich hinter seinem Teamkollegen Vierter.

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WM durch Russell-Aus entschieden

Verstappen-Kollege Isack Hadjar (+8,571) komplettierte den starken Auftritt von Red Bull in Malaysia, wurde starker Fünfter, lag bis drei Runden vor dem Ende noch auf Podestkurs – hatte aber mit dem Safety Car großes Pech.

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Einer, der ebenfalls Pech hatte: Mercedes-Star George Russell. Der Brite schied kurz vor dem Rennende aufgrund technischer Probleme aus, belegte zu dem Zeitpunkt den dritten Platz. Damit ist wohl auch die Weltmeisterschaft zugunsten seines italienischen Teamkollegen entschieden. 66 Punkte liegt Antonelli vor dem Briten – ein Vorsprung der ihm wohl nur noch durch ein Wunder zu nehmen ist.