i Vierfach-Weltmeister Max Verstappen. IMAGO/HochZwei "Weniger stressig" Verstappen teilt Seitenhieb gegen Ex-Boss Horner aus Max Verstappen spricht über die aktuelle Situation bei Red Bull, die wesentlich entspannter ist. Dabei teilt er auch einen Seitenhieb aus. Von Sport Heute 08.10.2026, 19:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klare Worte von Max Verstappen! Der vierfache Formel-1-Weltmeister spricht über die Zeit nach dem Rauswurf von Christian Horner bei Red Bull im Juli 2025. Dabei lässt der Niederländer durchblicken, dass er die Spannungen unter seinem ehemaligen Teamchef nicht vermisst.

"Um ehrlich zu sein, gefällt es mir, wenn die Menschen gut miteinander auskommen", erklärt Verstappen gegenüber der "Press Association". "Es ist nicht schön, wenn es ständig Spannungen zwischen den Leuten gibt", blickte Verstappen zurück. Gerade seit dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz im Jahr 2022 war ein interner Machtkampf ausgebrochen. Horner auf der einen Seite, Helmut Marko und Oliver Mintzlaff, gestützt von der Verstappen-Familie, auf der anderen Seite.

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Verstappen-Seitenhieb gegen Horner

Seit Laurent Mekies das Kommando bei Red Bull übernommen hat, ist laut Verstappen wieder mehr Ruhe eingekehrt. "Es geht nicht mehr ganz so hitzig zu", sagt der Niederländer. Die neue Atmosphäre kommt ihm entgegen: "Es ist weniger stressig. Wir alle führen ein stressiges Leben. Wenn man hin und wieder ein bisschen Stress herausnehmen kann, ist das eine gute Sache", konnte sich Verstappen einen Seitenhieb in Richtung Ex-Teamchef Horner nicht verkneifen.

Horner musste Red Bull im vergangenen Jahr nach einer turbulenten Phase voller Kontroversen und sportlicher Rückschläge verlassen. Sein Nachfolger Mekies übernahm sowohl die Rolle des Teamchefs als auch jene des Geschäftsführers. Verstappen zeigt sich mit der Entwicklung zufrieden.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Ganz abschreiben will der Weltmeister seinen früheren Boss allerdings nicht. Auf eine mögliche Rückkehr Horners in die Formel 1 angesprochen, meint Verstappen: "Er hat gezeigt, dass er gute Arbeit geleistet hat." Wo der Brite künftig anheuern könnte, wisse er aber nicht.

Besonders deutlich wird Verstappen bei der Frage nach Horners Zukunft: "Ich möchte nicht unhöflich klingen, aber es ist auch nicht mein Problem und geht mich nichts an." Sollte sich eine gute Gelegenheit ergeben, werde Horner diese wohl nutzen. Für Verstappen zählt inzwischen vor allem eines: die sportliche Zukunft von Red Bull.