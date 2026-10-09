i Die Luft ist in Singapur extrem verschmutzt. IMAGO/NurPhoto Extreme Luftverschmutzung Giftiger Smog sorgt in Singapur für Probleme Smog und extreme Hitze sorgen beim Grand Prix in Singapur für Probleme, die Königsklasse will aber ihren Plan durchziehen. Von Sport Heute 09.10.2026, 12:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Smog-Alarm beim Formel-1-Grand-Prix in Singapur! Während Mercedes-Pilot George Russell im ersten freien Training die Bestzeit aufstellt, sorgen die Luftverschmutzung und die extreme Hitze für Probleme.

Russell setzte sich im ersten Training mit einer Rundenzeit von 1:32,274 Minuten an die Spitze. Ferrari-Pilot Charles Leclerc landete mit 0,198 Sekunden Rückstand auf Platz zwei, McLaren-Star Lando Norris (+0,273) wurde Dritter.

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Lewis Hamilton belegte Rang vier, während Red-Bull-Star Max Verstappen mit 0,732 Sekunden Rückstand nur auf dem sechsten Platz landete. WM-Leader Kimi Antonelli musste sich mit Rang sieben begnügen.

Doch nicht nur die Zeitenjagd beschäftigt die Formel 1. Wald- und Torfbrände im benachbarten Indonesien haben eine riesige Smogwolke über Singapur ziehen lassen. Die Luftqualität erreichte kurz vor dem Rennwochenende einen gesundheitlich bedenklichen Wert. So schlecht war die Luft im Stadtstaat in diesem Jahr noch nie.

Eine Absage des Rennens steht derzeit allerdings nicht im Raum. Der Motorsport-Weltverband FIA beobachtet die Situation genau. Sollte sich die Luftqualität weiter verschlechtern, könnten Teile des Rahmenprogramms eingeschränkt werden.

"Wir werden alle Wetterbedingungen, einschließlich Smog, genau beobachten", erklärt Veranstalter-Geschäftsführer Adam Firth.

Zusätzlich macht den Fahrern die extreme Hitze zu schaffen. Trotz des Rennstarts unter Flutlicht werden Temperaturen um die 30 Grad erwartet. Dazu kommt eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 Prozent. Im Cockpit können die Temperaturen sogar auf über 60 Grad steigen.

Für Max Verstappen steht in Singapur außerdem ein besonderes Jubiläum an. Der vierfache Weltmeister bestreitet seinen 250. Grand Prix. Nach seinem ersten Saisonsieg in Malaysia will der Red-Bull-Pilot nun auch erstmals in Singapur triumphieren.

Das Sprint-Qualifying steigt am Freitag um 14.30 Uhr. Am Samstag folgen der Sprint um 11 Uhr und das Qualifying für den Grand Prix um 15 Uhr. Das Hauptrennen beginnt am Sonntag um 14 Uhr.