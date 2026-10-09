i Formel-1-Star Max Verstappen. IMAGO/Action Plus Aufatmen bei Red-Bull-Star Freispruch – Verstappen kommt ohne Strafe davon Großes Durchatmen bei Max Verstappen. Gegen den Red-Bull-Star wurde nach dem Sprint-Qualifying von Singapur ermittelt. Er behält aber Platz eins. Von Sport Heute 09.10.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verstappen geht im Sprint auf dem Straßenkurs von Singapur von Startplatz eins aus ins Rennen. Das ist seit Freitagabend klar. Die FIA ermittelte zuvor gegen den Niederländer, doch der viermalige Weltmeister kam ohne Strafe davon.

Zuvor hatte Verstappen Ferrari-Star Lewis Hamilton im Sprint-Qualifying unter Gelber Flagge überholt – eigentlich strengstens verboten. Deshalb stand eine Rückversetzung des Red-Bull-Stars im Raum. Die gab es aber nicht.

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Freispruch für Verstappen

In der Urteilsbegründung erklärten die Rennkommissare, dass Verstappen auf einer schnellen Runde unterwegs war und mit vollem Speed durch die Kurve sieben gefahren war, während der vorausfahrende Hamilton bremste und rechts zur Seite fuhr, um Verstappen nicht im Weg zu stehen. Nachdem die Gelbe Flagge geschwenkt wurde, ging der Niederländer dann umgehend vom Gas, nach Kurve acht hatte er die Runde dann auch tatsächlich abgebrochen. Hamilton war beim Überholmanöver mit rund 60 km/h unterwegs, also auch besonders langsam.

Den Stewards zufolge habe Verstappen richtig reagiert, er sei um rund 70 km/h langsamer gewesen, als in anderen Runden. Dies reichte den Kommissaren dann aus, um Verstappen freizusprechen. Auch, weil der Red-Bull-Star erklärt hatte, dass er hart auf die Bremsen steigen hätte müssen, um Hamilton nicht zu überholen. Dies hätte eine womöglich unsichere Situation für die hinter ihm fahrenden Autos bedeutet.

Auf der Strecke hatte Verstappen derweil seine Klasse aufblitzen lassen. Der niederländische Red-Bull-Star schnappte sich nur eine Woche nach dem ersten Saisonsieg in Malaysia die Bestzeit im Qualifying für den Sprint in Singapur. Und das auf einer Strecke, die den Bullen nicht unbedingt entgegen kommt. Verstappen hatte sich mit 1:31,156 Minuten im letzten Outing vor Mercedes-Star George Russell (+0,120) durchgesetzt.