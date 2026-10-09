i Mercedes-Teamchef Toto Wolff. IMAGO/PsnewZ Kritik zurückgewiesen Mercedes-Boss Wolff platzt der Kragen: "Hirnlos" Drastische Worte von Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Der Wiener wehrte sich gegen wilde Anschuldigungen sin Sozialen Netzwerken. Von Sport Heute 09.10.2026, 16:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt platzt Toto Wolff der Kragen! Der Mercedes-Teamchef wehrt sich mit deutlichen Worten gegen wilde Verschwörungstheorien in der Formel 1. Fans hatten dem Rennstall unterstellt, George Russell am vergangenen Sonntag in Malaysia absichtlich aus dem Rennen genommen zu haben, um WM-Leader Kimi Antonelli zu bevorzugen.

Auslöser war der Grand Prix von Bahrain, ausgetragen auf dem Kurs in Sepang. Russell lag lange auf dem dritten Platz und war auf Podestkurs, ehe ihn wenige Runden vor Schluss ein Motorschaden stoppte. Das kostete dem Briten nicht nur wertvolle Punkte in der Fahrer-WM, sondern bedeutet auch eine Startplatzstrafe im Grand Prix von Singapur am Sonntag. Außerdem kann Russell so vorerst nicht auf das ADUO-Motorenupdate zurückgreifen. Russell hat mittlerweile 84 Punkte Rückstand auf Antonelli.

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In Sozialen Netzwerken tauchten daraufhin Behauptungen auf, Mercedes habe den Defekt bewusst herbeigeführt.

"Hirnlos"

Wolff reagierte am Rande des Grand Prix von Singapur fassungslos. "Wer auch immer das denkt, ist hirnlos. Es ergibt einfach keinen Sinn", stellt der Wiener klar. Dann legte er mit einer rhetorischen Frage nach: "Glauben Sie, ich habe einen Knopf, auf dem steht: George, Motorschaden, jetzt?"

Der Mercedes-Boss betont, dass beide Piloten stets das gleiche Material bekommen. Eine absichtliche Benachteiligung Russells wäre schon deshalb unsinnig, weil Mercedes auch um den Titel in der Konstrukteurs-WM kämpft.

Besonders die Stimmung in den Sozialen Netzwerken macht Wolff wütend. "Die Leute verstecken sich hinter ihren Bildschirmen und ziehen dann vom Leder. Da ist eine Menge Polarisierung", kritisiert der Wiener. Für derartige Unterstellungen habe er "null Verständnis und Respekt".

Zum Abschluss verteilt der 54-Jährige noch einen Seitenhieb gegen die Kritiker. Wer solche Verschwörungstheorien verbreite, solle "lieber Teletubbies oder Micky Maus als Formel 1 anschauen".