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George Russell scheidet aus.
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F1
Punkte hergegeben

Wieder Russel-Drama! Mercedes-Pilot landet in der Wand

George Russell hat zurzeit sehr viel Pech. Der Mercedes-Pilot baute im Sprint in Führung liegend einen Unfall und schied aus.
Sport Heute
Von Sport Heute
10.10.2026, 11:46
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Oh George!

Der Brite George Russell startete von Position zwei aus in den Sprint von Singapur. Der Mercedes-Pilot übernahm sogar beim Start die Führung und überholte Max Verstappen. Doch lange lag er nicht in Führung. Damit schied er wie schon beim Rennen vergangene Woche in Malaysia aus und holte erneut keine Punkte.

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Am Ende der ersten Runde kam er mit den Kerbs in Berührung und landete mit seinem Boliden in der Wand. Damit war der Sprint für Russell nach der ersten Runde schon wieder vorbei.

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Russell in Singapur stark, Antonelli weit zurück

Besonders bitter: Russell muss aufgrund einer neuen Power-Unit eine Startplatzstrafe hinnehmen und startet beim morgigen Rennen vom letzten Platz aus.

    In der Weltmeisterschaft liegt er 84 Punkte hinter seinem Teamkollegen Kimi Antonelli.

    red,Akt. 10.10.2026, 11:47, 10.10.2026, 11:46
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