i Formel-1-Ass Max Verstappen. IMAGO/MAXPPP Ferraris abgeschüttelt Verstappen legt nach Sprint-Sieg auch die Pole nach Max Verstappen schlägt wieder zu. Nach dem Sieg im turbulenten Sprint holte er sich auch die Pole Position für den Grand Prix von Singapur. Von Sport Heute 10.10.2026, 16:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schon im Sprint-Qualifying war der Niederländer am Freitag der Schnellste gewesen. Er triumphierte am Samstag beim Sprint-Chaos in den Straßenschluchten von Singapur und legte dann noch die Pole Position für das Hauptrennen am Sonntag (14 Uhr) nach. Mit 1:31,373 Minuten war Verstappen knapp der Schnellste und holte die 50. Pole seiner Karriere – bisher ein bärenstarkes Wochenende des Vierfach-Weltmeisters, der am Sonntag seinen 250. Grand-Prix-Start absolvieren wird. Bereits der erste Versuch im finalen Qualifying-Abschnitt saß. Die Konkurrenten konnten ihn danach nicht mehr abfangen, so brach Verstappen dann auch seinen letzten Versuch ab.

"Es war sehr knapp, sehr geringe Abstände. Aber ich bin glücklich. Das Auto ist das gesamte Wochenende lang sehr gut. Es scheint, dass unser Auto hier besser funktioniert, als in den letzten Jahren", schmunzelte Verstappen.

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Die starken Ferraris landeten dahinter. Charles Leclerc hängte mit einem Rückstand von 0,054 Sekunden seinen Teamkollegen Lewis Hamilton (+0,123) auf den letzten Drücker doch noch ab. Allerdings warten die Italiener noch auf die erste Pole Position im Jahr 2026. WM-Leader Andrea Kimi Antonelli klassierte sich dahinter auf Rang vier (+0,189).

McLaren klar geschlagen

McLaren konnte derweil überhaupt nicht mitreden. Lando Norris wurde Fünfter (+0,339), Oscar Piastri gar nur Siebter (+0,487). Der WM-Zweite George Russell klassierte sich in seinem Mercedes zwar auf Platz sechs (+0,374), wird nach einem umfangreichen Motorentausch und einer Strafversetzung von 40 Plätzen von ganz hinten starten.

Weit abgehängt waren Pierre Gasly im Alpine (+0,852), sowie die Racing-Bulls-Piloten Liam Lawson (+0,996) und Arvid Lindblad (+1,408).

Bereits im ersten Qualifying-Abschnitt war für Red-Bull-Ass Isack Hadjar Endstation. Ein Getriebe-Defekt zwang den Franzosen zum Zuschauen. Schon im Sprint zuvor musste der Bullen-Star seinen Boliden abstellen. Ebenso ausgeschieden sind die Aston-Martin-Fahrer Fernando Alonso (17.) und Lance Stroll (19.), Williams-Fahrer Alexander Albon auf Platz 18, sowie die Cadillac-Piloten Sergio Perez (20.) und Valtteri Bottas (21.).

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Nach dem zweiten Qualifying-Abschnitt mussten die beiden Audi-Piloten Nico Hülkenberg (11.) und Gabriel Bortoleto (15.), die Haas-Fahrer Oliver Bearman und Esteban Ocon auf den Plätzen zwölf und 13, Carlos Sainz im Williams (14.) und Franco Colapinto im Alpine (16.) ihre Boliden abstellen.

Der Große Preis von Singapur geht am Samstag um 14 Uhr österreichischer Zeit über die Bühne.