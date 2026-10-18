i Schauspieler Laurence Rupp wurde mit 20 Vater. Nach der Trennung von seiner Partnerin fühlte er sich oft einsam. IMAGO/ABACAPRESS Laurence Rupp offen wie nie "Da schluckt man schon" – "Tatort"-Star ganz privat Schauspieler Laurence Rupp wurde mit 20 Vater. Nach der Trennung von seiner Partnerin fühlte er sich oft einsam. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 18:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit gerade einmal 20 Jahren stand Laurence Rupp plötzlich vor einer gewaltigen Herausforderung: Der österreichische Schauspieler musste sich nach der Trennung von seiner damaligen Partnerin um seinen kleinen Sohn kümmern. Während seine Freunde das Leben genossen, fühlte er sich oft allein.

"Ich war blutjung, die Mutter meines Sohnes und ich haben uns früh getrennt. Plötzlich sitzt du mit 20 allein in deinem WG-Zimmer mit Kleinkind, während deine Kumpels Party machen und ihr Leben genießen. Da schluckt man schon und fühlt sich isoliert", erzählt der heute 39-Jährige der deutschen "Bild".

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Sohn ist mittlerweile fast erwachsen

Heute ist Finn beinahe 19 Jahre alt. Dass zwischen Vater und Sohn nur rund 20 Jahre liegen, empfindet Rupp inzwischen als Bereicherung. Gerade bei Themen wie sozialen Medien könne er die Sorgen seines Sohnes gut nachvollziehen. Schließlich verbringe er selbst manchmal mehr Zeit am Handy als geplant.

Auch privat hat der Schauspieler längst sein Glück gefunden. Seit rund 15 Jahren ist er mit Kollegin Paula Schramm (37) zusammen, die er 2011 beim Dreh von "Der Eisenhans" kennenlernte. 2015 wurde ihr gemeinsamer Sohn Karl geboren.

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"Ohne sie würde es nicht funktionieren"

Die Familie wohnt in Potsdam, Rupp ist wegen seiner Arbeit jedoch häufig unterwegs. Umso wichtiger ist für ihn die Unterstützung seiner Partnerin. "Ohne sie würde es nicht funktionieren", stellt er klar.

Ab 2027 wird der Österreicher an der Seite von Miriam Fussenegger (36) im Wiener "Tatort" ermitteln. Die beiden spielen Halbgeschwister und kennen sich bereits seit ihrer Ausbildung.

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Seine Familie soll trotz wachsender Bekanntheit nicht ins Rampenlicht geraten. "Ich will mein privates Glück beschützen", betont Rupp. Seine Kinder und seine Partnerin für Aufmerksamkeit auf sozialen Medien zu zeigen, lehnt er ab.