i Die "Academy Museum Gala" hatte es modisch in sich. REUTERS Schmetterling, Streifen, Busen Auffällige Looks! Stars beweisen Mut bei Hollywood-Gala Bei der Academy Museum Gala zeigten sich die Stars in gewagten Looks. Von nackter Haut bis zu extravaganten Accessoires war modisch alles dabei! Von Heute Entertainment 18.10.2026, 19:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der "Academy Museum Gala" in Los Angeles wurde der rote Teppich zur großen Modebühne. Während Kylie Minogue, Eva Longoria und Charlize Theron auf schwarze Looks setzten, machten raffinierte Details den Unterschied: gewagte Schnitte, Nude-Akzente, besondere Frisuren und sexy Beinschlitze sorgten für Abwechslung.

Doch einige Gäste legten modisch noch eine Schippe drauf. Teyana Taylor zog mit einer Corsage im Nude-Look alle Blicke auf sich, auf der Brüste zu sehen waren. Kim Kardashian setzte auf ein glamouröses Balenciaga-Archivkleid aus dem Jahr 1951 und erinnerte damit an Elizabeth Taylor.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BIlderstrecke: Die Looks auf der Academy Museum Gala 2026 i ?

Taylor Swift wiederum musste gar nicht viel tun, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: Die frisch verheiratete Popsängerin präsentierte ihren Ehering und schwebte in einem geradezu prinzessinnenhaften Look über den roten Teppich.

Alle Augen auf SIE gerichtet

Besonders ausgefallen wurde es bei Jodie Turner-Smith: Ihr gestreifter Look zog sich von Kopf bis Fuß durch, dazu trug sie ein extravagantes Headpiece, das die Hälfte ihres Gesichts verdeckte und nach oben in einer Art Stachel endete. Selbst ihre Tasche war im passenden Muster gehalten.

Janelle Monáe wählte ein blaues Kleid mit einem übergroßen Schmetterling auf der Brust, das beinahe wie ein Kostüm für die nächste Halloween-Party wirkte.

Jodie Turner-Smith fiel bei der "Academy Museum Gala" in Los Angeles besonders auf. REUTERS/Mario Anzuoni

Auch die Herren zeigten sich experimentierfreudig: Alexander Skarsgård kombinierte ein ungewöhnlich geschnittenes weißes Hemd mit einer schwarzen Blume auf der Brust, während Andrew Garfield mit einer Krawatte aus schwarzem Leder ein modisches Statement setzte.

Alexander Skarsgard REUTERS/Mario Anzuoni

Eddie Redmayne blieb seinem eleganten Stil treu und erschien in einem Look, der komplett in Mitternachtsblau gehalten war.