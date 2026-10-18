Auffällige Looks! Stars beweisen Mut bei Hollywood-Gala

Bei der "Academy Museum Gala" in Los Angeles wurde der rote Teppich zur großen Modebühne. Während Kylie Minogue, Eva Longoria und Charlize Theron auf schwarze Looks setzten, machten raffinierte Details den Unterschied: gewagte Schnitte, Nude-Akzente, besondere Frisuren und sexy Beinschlitze sorgten für Abwechslung.
Doch einige Gäste legten modisch noch eine Schippe drauf. Teyana Taylor zog mit einer Corsage im Nude-Look alle Blicke auf sich, auf der Brüste zu sehen waren. Kim Kardashian setzte auf ein glamouröses Balenciaga-Archivkleid aus dem Jahr 1951 und erinnerte damit an Elizabeth Taylor.
Taylor Swift wiederum musste gar nicht viel tun, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: Die frisch verheiratete Popsängerin präsentierte ihren Ehering und schwebte in einem geradezu prinzessinnenhaften Look über den roten Teppich.
Besonders ausgefallen wurde es bei Jodie Turner-Smith: Ihr gestreifter Look zog sich von Kopf bis Fuß durch, dazu trug sie ein extravagantes Headpiece, das die Hälfte ihres Gesichts verdeckte und nach oben in einer Art Stachel endete. Selbst ihre Tasche war im passenden Muster gehalten.
Janelle Monáe wählte ein blaues Kleid mit einem übergroßen Schmetterling auf der Brust, das beinahe wie ein Kostüm für die nächste Halloween-Party wirkte.
Auch die Herren zeigten sich experimentierfreudig: Alexander Skarsgård kombinierte ein ungewöhnlich geschnittenes weißes Hemd mit einer schwarzen Blume auf der Brust, während Andrew Garfield mit einer Krawatte aus schwarzem Leder ein modisches Statement setzte.
Eddie Redmayne blieb seinem eleganten Stil treu und erschien in einem Look, der komplett in Mitternachtsblau gehalten war.