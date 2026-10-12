i Das 1936 von Horst P. Horst aufgenommene Porträt der Modeschöpferin Elsa Schiaparelli erzielte bei einer Auktion in Wien 31.200 Euro. Leitz Photographica Auction Mode-Ikone unter dem Hammer Schiaparelli-Foto erzielt in Wien unerwartet hohe Summe Ein Foto aus dem Jahr 1936 sorgt in Wien für einen Auktions-Coup: Das Porträt von Elsa Schiaparelli brachte fast das Dreifache des Schätzpreises. Von Christine Scharfetter 12.10.2026, 14:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Schwarz-Weiß-Foto, eine Mode-Ikone und ein überraschend hoher Preis: Bei einer Foto-Auktion in der Wiener Leica Galerie wechselte ein historisches Porträt von Elsa Schiaparelli für stolze 31.200 Euro den Besitzer. Damit wurde die Aufnahme aus dem Jahr 1936 zum teuersten Los des Abends.

Schätzpreis deutlich übertroffen

Am 9. Oktober versteigerte das Wiener Auktionshaus Leitz Photographica Auction unter dem Titel "Perspectives" mehr als 100 Werke aus über einem Jahrhundert Fotografiegeschichte. Das große Highlight: ein Vintage-Print der italienischen Modeschöpferin Elsa Schiaparelli, aufgenommen vom renommierten Modefotografen Horst P. Horst.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Schätzpreis lag bei 8.000 bis 12.000 Euro. Mit 31.200 Euro inklusive Aufgeld erzielte das Bild knapp das Dreifache der oberen Schätzung. Zuvor waren ausgewählte Werke der Auktion in einer Ausstellung in der Leica Galerie Wien zu sehen gewesen.

Zwei Legenden auf einem Bild

Horst P. Horst wurde vor allem durch seine Arbeit für die Modezeitschrift "Vogue" bekannt. Mit raffinierten Lichtsetzungen und außergewöhnlichen Kompositionen prägte er die internationale Modefotografie. Seine Bilder machten Kleidung zu Kunst und verliehen seinen Motiven eine zeitlose Eleganz.

Auch Elsa Schiaparelli zählt zu den großen Visionärinnen der Modegeschichte. Neben Coco Chanel setzte sie auf ungewöhnliche Materialien, surrealistische Ideen und gewagte Farben. Besonders ihr berühmtes "Shocking Pink" wurde zum Markenzeichen. Das Porträt vereint damit zwei Persönlichkeiten, die die Modewelt nachhaltig geprägt haben.

„In der Aufnahme von Schiaparelli treffen Horsts unverwechselbare Bildsprache und die visionäre Kreativität der Designerin aufeinander.“

"In der Aufnahme von Schiaparelli treffen Horsts unverwechselbare Bildsprache und die visionäre Kreativität der Designerin aufeinander", erklärt Caroline Guschelbauer, Head of Photographs bei Leitz Photographica Auction. Diese besondere Verbindung mache den Vintage-Print zu einem außergewöhnlichen Zeitdokument für Sammler.

Der Mond und Kuwait

Neben dem Spitzenlos kamen bei der Auktion auch Arbeiten namhafter Fotografen wie Joel Meyerowitz, Nan Goldin und Stephen Shore unter den Hammer. Ein Foto von Neil Armstrongs Astronautenkollegen Buzz Aldrin auf der Mondoberfläche erzielte 3.840 Euro inklusive Aufgeld.

i ?

Für eine Aufnahme des Magnum-Fotografen Sebastião Salgado, die die brennenden Ölfelder in Kuwait im Jahr 1991 dokumentiert, wurden 5.400 Euro bezahlt.

Wer bei der Wiener Auktion leer ausgegangen ist, hat noch eine Chance: Nicht verkaufte Lose sind bis 31. Oktober im Nachverkauf erhältlich. Am 28. November richtet sich der Blick dann wieder auf historische Kameras und Vintage-Equipment. Die 49. Leitz Photographica Auction findet in der Leica Welt im deutschen Wetzlar statt.