i Top-Model Giane Alves wurde nur 32 Jahre alt. Giane Alves/Instagram Giane Alves ist tot "War kerngesund" – Top-Model stirbt mit nur 32 Jahren Große Trauer um Model Giane Alves: Die 32-Jährige brach bei einem Vorsorgetermin ihres Babys zusammen und starb an einem Herzinfarkt. Von André Wilding 09.10.2026, 10:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es nur eine Routineuntersuchung für ihr erst einen Monat altes Baby werden. Doch der Arztbesuch endete für das brasilianische Model Giane Alves tödlich. Die 32-Jährige brach plötzlich zusammen. Obwohl sofort Ärzte zur Stelle waren, konnte ihr Leben nicht mehr gerettet werden.

Die zweifache Mutter starb laut den Ermittlungen an einem Herzinfarkt. Für ihre Familie kam der Tod völlig unerwartet.

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Model bricht bei Untersuchung zusammen

Giane Alves war erst vor Kurzem nach Brasilien zurückgekehrt. Nach vielen Jahren, in denen sie für ihre internationale Karriere unterwegs gewesen war, wollte sie sich in ihrer Heimat auf das Familienleben konzentrieren.

Erst einen Monat vor ihrem Tod hatte sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Während eines regulären Vorsorgetermins für das Baby brach die 32-Jährige plötzlich zusammen. Nach Angaben der Polizei hatte es zuvor keine Warnzeichen gegeben.

Weil sich Alves zu diesem Zeitpunkt in medizinischer Umgebung befand, erhielt sie unmittelbar Hilfe. Doch sämtliche Bemühungen blieben erfolglos. Die Ärzte konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Agent kann ihren Tod kaum fassen

Besonders erschütternd ist der plötzliche Tod für ihre Angehörigen, weil Alves nach Angaben ihres langjährigen Agenten keine bekannten gesundheitlichen Probleme hatte.

"Sie war kerngesund, trank keinen Alkohol, rauchte nicht, nahm keine Medikamente und ließ sich regelmäßig untersuchen. Sie war in bester gesundheitlicher Verfassung", wird Miguel Crispim in der BILD zitiert.

Auch ihre zweite Schwangerschaft sei ohne Komplikationen verlaufen. Die Ermittlungen ergaben, dass ein Herzinfarkt die Todesursache war.

Mit 21 Jahren an Tankstelle entdeckt

Die Karriere der Brasilianerin begann auf ungewöhnliche Weise. Im Alter von 21 Jahren wurde sie an einer Tankstelle entdeckt.

Danach schaffte sie den Sprung in die internationale Modewelt. Sie arbeitete für bekannte Marken und stand bei mehreren international tätigen Modelagenturen unter Vertrag.

Laut dem Branchenverzeichnis Models.com wurde Alves von insgesamt sieben Agenturen vertreten. Dazu gehörten unter anderem Wilhelmina Models in Los Angeles und MUGA Management in Hamburg, heißt es in der deutschen Boulevardzeitung.

Auch renommierte Modemagazine wurden auf die Brasilianerin aufmerksam. Sie war unter anderem für Vogue, Grazia, Elle und die deutsche Madame vor der Kamera zu sehen. Zu ihren Auftraggebern gehörte außerdem die Modemarke Marc Cain.

Ehemann bleibt mit zwei Kindern zurück

Für ihren Ehemann und die beiden gemeinsamen Kinder bedeutet der plötzliche Tod einen schweren Verlust. Am vergangenen Wochenende wurde Alves in ihrem Geburtsort Condeúba im Nordosten Brasiliens beigesetzt.

Ihr Agent Miguel Crispim, der sie seit Beginn ihrer internationalen Laufbahn begleitet hatte, würdigte die Verstorbene mit bewegenden Worten. "Sie war eine ehrliche, liebevolle Frau, ein unglaublich guter Mensch und verdient es, dafür gewürdigt zu werden, was für ein großartiger Mensch sie war", heißt es in der BILD.

Die Bilder des Tages i ?

Nach einer erfolgreichen Karriere auf internationalen Laufstegen hatte Giane Alves gerade erst ein neues Kapitel mit ihrer Familie in Brasilien begonnen. Nun hinterlässt sie ihren Mann und zwei kleine Kinder.