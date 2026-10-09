i Gerhard Schröder besuchte seinen Kumpel Wladimir Putin an seinem Geburtstag. Kreml / Screenshot Ziemlich beste Freunde Putin lässt es an 74. Geburtstag mit Schröder krachen Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder hat Wladimir Putin in Moskau zum 74. Geburtstag besucht. Die Einladung kam laut Kreml überraschend. Von André Wilding 09.10.2026, 07:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Geburtstagsbesuch in Moskau sorgt für Aufmerksamkeit: Deutschlands ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder (82) hat seinen langjährigen Freund Wladimir Putin an dessen 74. Geburtstag besucht.

Dabei war das Treffen offenbar zunächst gar nicht geplant. Erst durch Medienberichte soll der russische Präsident erfahren haben, dass sich Schröder in Moskau aufhält.

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Putin lädt Schröder zu sich nach Hause ein

Wie der Kreml über Telegram mitteilte, erfuhr Putin am Mittwochfrüh von der Anwesenheit des deutschen Altkanzlers in der russischen Hauptstadt. Daraufhin folgte eine persönliche Einladung.

"Der Präsident lud seinen alten Freund zu sich nach Hause ein", erklärte der Kreml. Schröder nahm die Einladung an und war bei Putin, als dieser am Mittwoch seinen 74. Geburtstag feierte.

Schröder wegen neuem Posten in Russland

Der frühere SPD-Kanzler war ursprünglich aus einem anderen Anlass nach Moskau gereist.

Zuvor war bekannt geworden, dass Schröder in den Aufsichtsrat der russischen Handelskette Hyperglobus berufen wurde.

Der 82-Jährige stand von 1998 bis 2005 an der Spitze der deutschen Bundesregierung. Seine enge persönliche Verbindung zu Putin besteht bereits seit vielen Jahren.

Freundschaft sorgt seit Jahren für Kritik

Schröders Verhältnis zum russischen Präsidenten ist in Deutschland umstritten. Neben der persönlichen Freundschaft steht vor allem sein Engagement für russische Energieunternehmen in der Kritik.

Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat an den Kontakten zwischen den beiden nichts geändert. Seit Beginn des Krieges kam es bereits mehrfach zu Treffen zwischen Schröder und Putin.

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Auch an Putins 74. Geburtstag zeigte sich nun, dass die langjährige Freundschaft zwischen dem deutschen Altkanzler und dem russischen Präsidenten weiterhin besteht.